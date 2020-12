"Vengo a traerles esta experiencia que demuestra que el camino siempre es ampliar derechos y eso salva muchas vidas", dijo la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein, durante el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso. La ex mandataria, que destacó al exgobernador Hermes Binner y a las organizaciones de mujeres, fue la única expositora por la ciudad cuyo modelo de salud pública "iguala oportunidades" y tiene "hace más de 25 años un programa de salud sexual y reproductiva". La transmisión se siguió desde la plaza San Martín, en el marco del acompañamiento organizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Rosario, desde donde expresaron: "El mundo nos está mirando. Serán días decisivos para demostrar que la fuerza organizada nos hace avanzar en derechos y profundiza la democracia. Arriba los pañuelos verdes hasta que sea ley".

Ayer comenzaron las exposiciones en el marco del tratamiento de la ley de IVE y Fein habló de la salud pública de la ciudad, que garantiza el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Lo hizo como ex secretaria de Salud municipal --en la gestión de Binner intendente-- y como intendenta entre 2011 y 2019. Ya como diputada nacional --entre 2007 y 2011-- adhirió al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. "Viví desde la decisión política y desde la participación, junto a las organizaciones de mujeres, vecinas y equipos de salud, cómo se construyó y se consolidó un modelo de salud que tiene 30 años igualando oportunidades en el acceso a una salud integral, universal y gratuita", señaló Fein. "Vengo a dar cuenta de una ciudad con un largo recorrido, por las mujeres, por las organizaciones de mujeres y por un gobierno que genera con su decisión una política pública sanitaria que garantiza derechos con gran compromiso de los equipos. Cuando se dan estas condiciones se transforma la vida de la gente", aseguró.

En ese contexto, indicó que "el sistema de Salud de Rosario se basa en garantizar derechos con mirada territorial y participativa. Quiero nombrar a Hermes Binner, un estadista que lo pudo pensar y llevar adelante, y que nos dejó este año", destacó. "En Rosario los centros de salud están a no más de 15 cuadras de cada familia y garantizan su atención integral, construyen vínculos, respeto. Se acompaña a cada niño, niña, mujer y familia. Y en materia de salud sexual y reproductiva hay acceso a todos los métodos anticonceptivos y acompañamiento a mujeres y personas gestantes. Nuestras maternidades públicas son ejemplo de parto respetado y humanizado; nuestras neonatologías, de primer nivel; y existen programas como Equidad Educativa que acompaña embarazadas o madres menores de 18 años para que terminen sus estudios y tengan herramientas para enfrentar situaciones de violencia".

Fein agregó ante especialistas y referentes de todo el país que "Rosario tiene equipos interdisciplinarios en los territorios, que luchan todos los días contra la desigualdad, promueve derechos, defiende la vida en cada proceso. Hay acceso, hace más de 25 años a un programa de salud sexual y reproductiva; y es un derecho conquistado por las mujeres", aseguró. "En 2001, en plena crisis, cuando no teníamos dinero discutíamos si en los centros de salud iba a haber leche para menores de un año y antibióticos, y las mujeres exigieron anticonceptivos; es un derecho ganado por las mujeres en la ciudad".

La exintendenta recordó que en 2004, cuando era secretaria de salud, "llegó una niña de 13 años violada por su padrastro, con un embarazo detectado por su pediatra. El equipo de salud y su madre pedían respuestas". Y sumó: "Un grupo de mujeres autoconvocadas nos acercó el primer protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, hace 16 años, un año después de que Rosario tuviera su primer Encuentro Nacional de Mujeres. Escuchamos y trabajamos juntas; y con decisión política avanzamos".

Fein dijo que "Rosario tiene desde 2007 una ordenanza que permite aplicar el protocolo de ILE. En 2012 garantizamos el misoprostol en todos centros de salud. Y desde el año pasado la provincia de Santa Fe fabrica en su laboratorio público misoprostol gratuito para entregar en los efectores de salud".

En esa línea mencionó tres indicadores: "Logramos disminuir internaciones por complicaciones por aborto; hay una tasa menor de embarazo en adolescentes; y evitamos muertes maternas. En los últimos diez años, lamentamos solo dos. Las estadísticas de Rosario demuestran que cuando el Estado está presente, escucha y acompaña en lugar de culpabilizar, juzgar, abandonar a las mujeres, no aumenta el numero de interrupciones legales del embarazo. Cuando una mujer no tiene acceso a la información, a métodos anticonceptivos y a la interrupción legal del embarazo se las somete a violencia. Cuando hay recursos económicos, sabemos que se da en las clínicas privadas; cuando no hay recursos, esas situaciones se dan en lugares clandestinos. Se pone en riesgo la vida de las mujeres y eso es desigualdad, violencia", aseguró.

En la pandemia, "se garantizó el acceso a la anticoncepción, a los métodos medicamentosos y a la ameu (aspiración manual endouterina). Quiero reconocer a esos equipos que nunca cerraron el centro de salud, que dieron el whatsapp y se acercaron a todas las familias que atienden y con todas las dificultades siguieron garantizando derechos", destacó.

En cuanto a la objeción de conciencia, indicó que "Rosario hizo una entrevista con cada profesional, y se respeta ese derecho. Pero gracias a concursos sabemos que no hay ninguna institución objetora de conciencia, porque queremos garantizar derechos".

Además, la exintendenta ratificó su apoyo al proyecto presentado por la Campaña, por entender que "sintetiza nuestra lucha, el ser ser autónomas, libres, sin tutela para construir nuestra vida. Espero que nuestro sistema de salud dé idea de qué se puede hacer en nuestro país. Soy socialista y estuvimos en todas las luchas. Cuando llegamos al gobierno implementamos los derechos de las mujeres y avanzamos. Exigimos a ustedes, diputados y diputadas, que sea ley", cerró.