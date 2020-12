Monte profundo 

Escribo por ig a mi amiga chonga de la universidad, la Coca. Hace algunos años se enamoró de una española y se fue a vivir a Madrid. Le pregunto cómo llevan este año. “Me echaron del laburo, wachi”, sentencia. “Me enfermé y me echaron”. No supe qué responder. De todas las emociones que usualmente fallo en controlar, la impotencia es la que me pega peor. No saber cómo ayudar a mi amiga me desespera, pero no se lo digo. En vez de eso la distraigo, contesto sus historias con emoticones, comento boludeces en sus perfiles, intento engañarme pensando que si estoy alerta, o simplemente presente, voy a poder ayudar si las fuerzas le faltan. Aunque tan solo sea eso.

El docu



En una de esas charlas, a propósito de estas crónicas me dijo: “muy lindo todo pero la primera amiga que se le animó a la frontera fuí yo, no la Eli”. Y razón no le faltaba.

Hace más de 10 años, las dos chongas envalentonadas por el descubrimiento de nuestro lesbianismo colectivo mezclado con el fervor de las primeras discusiones universitarias sobre cine y política, viajamos al lejano oeste formoseño, así a pelo nomás, para filmar un breve y austero (por no decir completamente falto de recursos) documental sobre uno de los cotidianos y fronterizos conflictos por el territorio. Se sumó el novio de una profesora recién recibido, que andaba con sed de aventuras. El lugar, una zona de monte árido y calor extremo, cerca de unos pozos de petróleo sobre los que se alzan dos antorchas gigantes, siempre me pareció la puerta de entrada al infierno.

Es como si el territorio, aislado por las espinas de sus binales y el silencio de sus habitantes, se encarnara en el cuerpo, desnudo y frágil sin una gran ciudad cerca para ganarle terreno a la naturaleza, salvaje y agresiva. Ah, pero cuando cae la noche... las estrellas se cuentan de a miles y la luna parece nacer a dos pasos de distancia.

Una isla de desierto

Por ese entonces en la zona no había señal de celular, así que ni bien se alejó la camioneta que nos dejó en el paraje Río Muerto, les tres nos inquietamos al dimensionar que no contábamos con medio de transporte o de comunicación alguno. Spoiler alert: el aislamiento no es un invento de la pandemia.

Hacia la noche, el pibe platense con sed de aventuras estaba entrando en una crisis nerviosa mientras armaba la carpa, junto al ranchito donde Coca y yo decidimos dormir. Era la casita de una pareja de ancianos, que nos dio un catre de dos plazas bajo un techo de palmas, con mosquitero y todo. Un lujo. La siguiente mañana la señora me acomodó los aires capitalinos que traje de mi incipiente paso por la universidad. Me había dicho que durmió con dolor de panza y le pregunté qué yuyo tomaba para eso, mientras la filmaba con mi camarita mini dv abriendo el corral de los chivos: “ Y… puede ser palo azul o té de burrito, y si me duele mucho, me tomo un sertal, o un Uvasal”. Pasé el resto del día filmando sin hacer más preguntas. Coca pasó el resto del día riéndose de mí.

En nuestro primer día de rodaje, el hijo de la pareja de ancianos, un tuerto flaco y desalineado con mucha cara de malo, nos llevó en motocross por las picadas hacia la casa de alguien que teníamos que entrevistar. Yo iba en su moto, Coca y el platense en otras dos que venían más atrás. En un momento el tuerto frena para esperar a lxs demás y me dice, ¿te imaginás perderte en el monte? ¿Como harías para volver? Lo miré intentando descifrar si buscaba asustarme o solo reflexionaba sobre nuestros márgenes, como lo estoy haciendo ahora yo. Mi cuerpo se tensó en posición de ataque. Llegaron las motos que venían atrás. Seguimos. Esa tarde cambiamos de hospedaje, un poco vencidxs por no poder lograr que el gaucho que entrevistamos, deje de enlazar el cable del único micrófono corbatero que habíamos conseguido prestado, mientras hablaba.

Fuimos a una despensa/ bar que alquilaba cuartos frente a la canchita de fútbol del paraje, que además tenía un generador (en ese entonces tampoco había electricidad). Compramos nafta y lo prendieron un par de horas extras para que podamos cargar los equipos.

Coca coqueando

Coca cayó en cama con un golpe de calor, la señora que atendía la despensa entró a la habitación oscura y nos convidó hojas de coca y bicarbonato. Resucitadas gracias a su gesto de amabilidad (y al químico que transformaba nuestra saliva en ácido), salimos a tomar una cerveza. El bar consistía en 4 o 5 mesas en un claro de monte vírgen, junto a su casa. Aprovechando las horas de electricidad, la despensa prendió la tele 14 pulgadas, apoyada en un andamio de madera. Daban una película de Van Damme doblada al español. El platense también coqueó y entusiasmado por el subidón, se fue a filmar un alacrán que estaba cruzando la canchita de fútbol. La señora de la despensa nos dijo que nos convenía bañarnos para mitigar la jornada de calor, y nos dió las indicaciones del balde y el aljibe, dando por sentado que nos íbamos a bañar juntas. Cuando nos reímos diciendo que no, “no nos bañábamos juntas”, la señora se sorprendió y nos miró como decepcionada. “Acá es costumbre”, agregó. Sonreímos las tres sin decir nada más.

El platense volvió y seguimos coqueando, tomando cerveza y conversando mientras la noche avanzaba, hasta que invitamos al único que seguía en pie, apoyado en una bici, solo, mirando lo que calculo era una maratón de Van-Damme, que seguía peleando contra todo y contra todes en ese cuadrado de luz que aturdía el silencio.

Cada tanto llegaba una copla, que sabe viajar lejos por el monte y nunca es posible identificar bien de dónde viene. Hablando de esto entablamos amistad con Sidronio, nuestro guía el resto del viaje, el gaucho mas tierno que he conocido en mi vida. Al día de hoy me resulta un misterio cómo alguien que ocultaba tan poco su fragilidad, podía sobrevivir en ese lugar.

Sidronio fue desde entonces nuestro guía y nuestro guardián, y conversaba con la alegría de quien te saca a pasear por el barrio, mientras intentaba convencerme de que adopte un chanchito bebé. Mientras volvíamos en la caja de la camioneta del maestro de la zona, me enrede pensando en las dos cámaras mini dv, que poca justicia podían hacerle a las imágenes de mi mente. Eran los tiempos en los que la revolución digital, aún no había expandido un poco, los límites de clase en el cine. Hoy pienso que ésa era la imagen justa, sucia como la de la tele 14 pulgadas, como la de mis ojos enrojecidos por la nube de polvo en la que viajábamos. Aturdida por los saltos del vehículo en el camino de tierra, agaché la cabeza pensando en nuestra prepotencia, creyendo que podíamos capturar así, tan de apuro, alguna imagen genuina de aquella realidad. Solo teníamos reflejos de luz en una cinta magnética. Coca me distrajo argumentando algo del cine documental y su fascinación por las cabras, y reímos dejando la inocencia atrás, en las puertas del infierno.