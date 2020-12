Un histórico tenedor libre cerró sus puertas de forma inesperada y dejó sin trabajo a sus empleados, que se manifestaron ayer en la puerta del local, situado en la esquina de Ovidio Lagos y Zeballos, que ya no tiene el cartel que indicaba el nombre "Nuevo Bet-El". El comercio funcionaba hace aproximadamente 60 años en esa esquina. "El domingo fue el último día que trabajamos. Nos dieron franco lunes y martes. Hoy vinimos y está todo cerrado con candado. Ayer pasaron compañeros y vieron que se estaban llevando cosas", comentó a Canal Tres. "Ni siquiera nos llegó una carta de despido. Llamás y no atienden. No responden los mensajes. Uno de los hijos del dueño (Carlos Alberto Gnagnarello) nos dijo que hiciéramos lo que quisiéramos, que no íbamos a tener nada. Desde el año pasado que no tenemos aguinaldo, vacaciones. Ahora cobrábamos por el ATP", agregó. Uno de los trabajadores señaló que últimamente venían "proveedores todos los días" a reclamar por deudas. "Cuando venía, el dueño se escondía y quedaba su mujer que nunca pagaba", remarcó.