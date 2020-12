Cerrada por la mugre

El regreso a clases presenciales que ensaya el gobierno esta semana tiene sus bemoles. La dirección de la escuela n°34 "Nicolás Avellaneda", más conocida como el Normal 1, decidió mantenerse a puertas cerradas debido a que "las condiciones edilicias no están dadas" para la reapertura propuesta. Y aunque no dieron detalles, las fotos que se viralizaron bastaron para entender. La maleza se adueñó del patio sobre la plaza Sarmiento, con aves y roedores muertos incluso, y el interior luce notorios deterioros edilicios. En las redes proliferaron comentarios de padres y madres acerca de la falta de mantenimiento, tal como había señalado el sindicato Amsafé en su polémica con la ministra de Educación, Adriana Cantero. Las actividades presenciales iban a darse para primero y séptimo grado, pero el estado general del establecimiento no lo hizo posible. "Desde mi punto de vista, este es un problema que es responsabilidad de las autoridades ministeriales porque las escuelas no están en condiciones. Y también de quienes están a cargo de la gestión de la escuela. No estaba preparada para la presencialidad aun cuando hace semanas que se está hablando del retorno", dijo Natalia, madre de un alumno.