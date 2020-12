Aborto legal: el expositor "celeste" que citó al Señor de los Anillos durante el debate

Una insólita intervención se destaca particularmente entre las exposiciones a favor y en contra del proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto en la Cámara de Diputados que se llevan adelante esta semana. El abogado “celeste” Fernando Toller sobresalió entre los demás expositores, pero no por sus argumentos jurídicos o sanitarios.

Mientras los oradores que defienden el aborto legal reafirmaban que el objetivo del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo es dar solución a un problema de salud pública, Toller citó la novela El Señor de los Anillos para justificar su posición en contra de la legalización.

Ante el asombro de todos los presentes de la reunión de comisión, el abogado y profesor de derecho en la Universidad Austral prefirió hablar de los personajes de las novelas de John Ronald Reul Tolkien a la hora de exponer sus argumentos.

“Están charlando Gandalf con Frodo en El Señor de los Anillos y Frodo se queja y dice ‘che, qué pena que Bilbo no mató a Gollum cuando tuvo oportunidad, nos estuviéramos ahorrando toda esta guerra’. Y Gandalf le dice: ‘¿Puedes tu devolverle la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte. Incluso el más sabio de los hombres no puede ver el final de todos los caminos”, dijo en un momento el orador, que luego le habló directamente a los diputados.

A ellos les pidió que den “una oportunidad a cada ser humano”. “Cuando no podemos devolverle la vida ni a uno solo de los miles y miles que se llevó el Covid, no sumemos desolación legislada en nuestra tierra”, insistió al reclamar que se rechace el proyecto emanado del Poder Ejecutivo.

Las redes sociales no dejaron pasar su excéntrica intervención. Memes y distintas humoradas se replicaron por Twitter.