El acertijo

Si una gallina pone 2 huevos en tres días, ¿cuántos días se necesitan para que cuatro gallinas pongan dos docenas de huevos?

Respuesta: Una gallina pone 2 huevos en tres días. Cuatro gallinas pondrán 8 huevos, entonces esas mismas cuatro gallinas en 6 días pondrán 16 huevos, y esas mismas 4 gallinas pondrán 24 huevos en 9 días.

La posta

El Banco de España ha hecho público un informe con el título “El impacto de la crisis de la covid-19 sobre la situación financiera de las empresas no financieras en 2020: evidencia basada en la Central de Balances”, en el que señala dos escenarios a largo plazo de manera que entre el 6,1 por ciento y el 9,9 por ciento de las compañías desparecerán por un problema de solvencia, sus resultados empresariales no serían suficientes para responder a la presión financiera y se terminarían liquidando. En 2019, el porcentaje de compañías insolventes que acabaron cerrando solo llegó al 4 por ciento.

Cuál Es?

Microsoft solicitó una patente sobre un software que puede ser usado para registrar los gestos de empleados en espacios de trabajo y otorgar "puntajes de calidad" a las reuniones. La petición ante los reguladores de Estados Unidos sugiere que esto podría implementarse en reuniones de trabajo presenciales, pero también en las que se hacen en línea. Y lo conseguirían a través de múltiples sensores que monitorean a los participantes, lo que ya ha generado cuestionamientos sobre la privacidad de las personas vigiladas. Microsoft, de hecho, ya enfrenta críticas por una herramienta similar que establece "puntuación" sobre la productividad de empleados. Esa función se presentó el año pasado, pero se hizo famosa hasta una demostración pública en un evento corporativo. Permite a los gerentes realizar un seguimiento del uso que hace cada trabajador de Microsoft Office 365, incluidos los programas de correo electrónico Outlook, las hojas de cálculo de Excel y las reuniones de Teams.

El dato

La multinacional estadounidense de software empresarial Salesforce anunció la compra del servicio de chat para negocios Slack por 27.700 millones de dólares. Es la mayor adquisición del sector en 2020. El gigante de software en la "nube" de gestión de relaciones con clientes (CRM, por sus siglas en inglés) pretende, de esta manera, ser más competitivo y ofrecer a sus clientes un paquete de servicios para empresa mucho más completo. Le permitirá competir en este área con Microsoft, que cuenta con múltiples soluciones de trabajo en remoto y comunicaciones entre equipos. Únicamente le falta desembarcar en el segmento de las videconferencias tipo Zoom, empresa con la que tienen acuerdos puntuales.

Tecno

La Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado de Italia (AGCM) le impuso una multa de 10 millones de euros a Apple por incurrir en publicidad engañosa al no especificar varios aspectos de la supuesta resistencia al agua de sus teléfonos móviles. Apple anunció como resistentes al agua varios modelos de iPhone - el 8, 8 Plus, XR, XS, XS Max, 11, 11pro y 11 Pro Max-, capaces, según la compañía, de permanecer bajo el agua hasta 30 minutos a una profundidad entre uno y cuatro metros. Las autoridades italianas aseguran que en la publicidad de Apple no se aclaraba que esa resistencia solo se daba en "determinadas condiciones", pues había sido testada en aguas estáticas y puras. Por esa razón, sumergir uno de esos iPhone en aguas con corrientes o sucias puede perjudicar el dispositivo. Por otro lado, la AGCM italiana denuncia que paradójicamente la garantía de esos iPhone no cubre "daños provocados por líquidos" y Apple, además, no prestaba asistencia técnica cuando esos modelos sufrían desperfectos al ser mojados.

El número

10.669 millones de dólares reportaron las exportaciones de la industria de alimentos en los primeros nueve meses del año, un 6,2 por ciento menos que en el mismo período del año pasado, según informó la consultora IES. En cuanto a las cantidades exportadas alcanzaron las 27 millones de toneladas en el período analizado, con una contracción del 11,5 por ciento interanual.

Empresas

FECOVITA en su carácter de Fiduciante y Banco de Valores en su carácter de Fiduciario, informan que han solicitado autorización a la Comisión Nacional de Valores del Programa Global de Valores Fiduciarios FECOVITA para la emisión de Fideicomisos Financieros por un valor nominal de hasta 30 millones de dólares o su equivalente en otras monedas. “Es un orgullo para nosotros ser la primera empresa en listar bajo legislación argentina para acceder a este instrumento financiero de carácter social. FECOVITA es una empresa apoyada en el asociativismo y este fideicomiso que es un hito en el mercado argentino, permitirá fortalecer el crecimiento sustentable y competitivo de nuestra cadena de valor integrada por cooperativas y productores vitivinícolas”, señaló Eduardo Sancho, presidente de FECOVITA.