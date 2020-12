Mira de afuera

Central, eliminado de la Fase Campeonato de Liga Profesional, visitará esta noche a Banfield. El rival necesita un triunfo que le permita quedarse con el primer lugar de la Zona 3, que lidera River, en un encuentro válido por la sexta y última fecha de la Copa Diego Maradona. El partido se jugará desde las 21:30 en el estadio Florencio Sola, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de la señal de cable TNT Sports.

Banfield se ubica en el segundo lugar de su grupo con 10 unidades, a dos del líder River, tras tres victorias, una caída y un empate sin goles en la última presentación como visitante de Godoy Cruz. Para terminar en la cima de la zona 3 el conjunto del sur bonaerense tendrá que vencer a Central y esperar que River no se imponga como local ante Godoy Cruz, partido que se juega al mismo horario.

El elenco dirigido por Cristian González, por su parte, se ubica en la tercera posición con seis puntos, tras dos partidos ganados y tres perdidos, el último por 2-0 ante River, el pasado sábado en el Gigante de Arroyito. El Kily realizará una sola modificación respecto del equipo que cayó ante el Millonario: el ingreso de Luca Martínez Dupuy por Luciano Ferreyra en el ataque, que además estará conformado por Emiliano Vecchio y Lucas Gamba.

El técnico del Taladro, Javier Sanguinetti, realizará varias modificaciones respecto del equipo que igualó ante Godoy Cruz, con el objetivo de preservar algunos jugadores para la Fase Campeonato. De esta manera, Luciano Gómez, Jesús Dátolo, Jonás Gutiérrez, Agustín Urzi y Luciano Pons ingresarían por Juan Álvarez, Martín Payero, Giuliano Galoppo, Fabián Bordagaray y Agustín Fontana, respectivamente.

Más allá del resultado de esta noche, Central terminará tercero en su grupo, por lo cual no variará su posición para el sorteo de la fase Complementación el próximo lunes en Ezeiza. Allí se definirá si habrá clásico a fin de año y al respecto ayer el Kily González expresó: "No hablamos del tema del clásico, pero tengo entendido que ahora es una posibilidad que haya, así que bienvenida sea esa chance. Me encantaría jugar un clásico. Sería un lindo desafío".

Banfield

Arboleda

Coronel

Maldonado

Lollo

Bravo

Gutiérrez

Jorge Rodríguez

Dátolo

Luciano Gómez

Pons

Urzi

DT: Javier Sanguinetti.

Central:

Miño

Martínez

Laso

Novaretti

Botinelli

Blanco

Villagra

Rinaudo

Martínez Dupuy

Vecchio

Gamba

DT: Cristian González.

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Florencio Sola (Banfield).

Hora: 21.30.

TV: TNT Sports.