El Concejo Deliberante de Salta homenajeó al represor Kairuz

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta desató un vendaval al homenajear al deportista y director técnico Juan de la Cruz Kairuz, el mismo que está encausado señalado como partícipe de la patota que secuestro y desaparició al médico Luis Arédez, en la ciudad jujeña de Libertador General San Martín, en dominios del Ingenio Ledesma.

Enterado del reconocimiento, Ricardo Arédez, hijo del médico desaparecido, ratificó que Kairuz participó del secuestro de su padre, lamentó que una institución de la democracia haga un reconocimiento a alguien que "no ha hecho nada por la democracia, al contrario" y le pidió a DT, que en los años 70 era policía, que al menos "diga la verdad" y confiese dónde está su padre. "Por lo menos que nos digan donde están (los desaparecidos) para que el equipo de antropólogos los identifique y darles identidad y sepultarlos como seres humanos", exigió. En cambio, "estos tipos siguen callados, siguen burlándose de todos nosotros".

Organismos de derechos humanos de Salta y la senadora nacional Nora Giménez (FdT) repudiaron el reconocimiento de los ediles. Dos concejales del Frente de Todos, que también votaron a favor del reconocimiento, pidieron disculpas, igual que el autor del proyecto, Ángel Causarano, quien se excusó en la ignorancia.

Kairuz está acusado en las causas Arédez y Burgos, en las que se investiga al propietario del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y el ex directivo de esta empresa, el salteño Alberto Lemos, y a otros ocho hombres, por crímenes cometidos en el marco del terrorismo estatal en 1976 y 1977 en la zona del ramal jujeño. Luego de que en 2015 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la falta de mérito a favor de Kairuz, Blaquier y Lemos, las causas llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todavía no resolvió.

Arédez dijo que no discute la trayectoria deportiva de Kairuz, "pero el tema es que hay otra historia que hay que resolverla, que seguimos pidiendo sobre todo verdad, porque él participó (de la represión estatal), yo lo ví a él adentro de la casa nuestra", recordó. "Lo único que siempre he pedido es que me diga la verdad, porque yo lo ví a él. Que me diga la verdad, que me diga dónde están mi padre, dónde lo sepultaron", insistió en conversación con Salta/12.

"Siempre le pido a la Justicia que me diga Kairuz dónde está mi padre. Yo lo ví a él cuando hacía el allanamiento y todo. Yo lo ví. Y él manejaba la camioneta del Ingenio Ledesma cuando lo detuvieron a mi padre (el 24 de marzo de 1976), o sea que bastante tiene que ver y que aclarar. No solamente aclarar, sino decir la verdad", ratificó en declaraciones a FM Noticias. Lamentó que, en cambio, "el hombre se burla, se ríe". "No sé hasta donde nos van a llevar estos homenajes en democracia a la gente que tiene que aclarar mucho, mucho, ante una justicia justa y creíble, que todavía no llegó la justicia justa y creíble para nosotros".



Luis Arédez, que en 1973 como intendente de Libertador se había enfrentado al Ingenio, fue liberado de aquella primera detención en marzo de 1977 pero el 13 de mayo volvieron a secuestrarlo y fue desaparecido. Un mes después, a las 10 de la noche, su casa fue invadida por una patota de militares comandada "por un hombre de vestimenta de gimnasia, con las tres franjas, azul", que resultó ser Kairuz. Ricardo Arédez luego se topó con él varias veces, una de ésas, en 2009, en Salta, en el juicio por calumnias e injurias que el DT le hizo al abogado y periodista Daniel Tort, enojado porque éste se había opuesto a su designación como DT en el Club Gimnasia y Tiro por su pasado como represor. El juez Fernando Marinaro rechazó la demanda y además remitió el expediente a la Justicia de Jujuy para que se investigara su posible participación en el secuestro del médico Arédez.

"Tanta impunidad es insoportable ya. Él tiene que aclarar, si se cree un hombre de bien y se cree que es un exitoso deportista, también tendría que ser un buen ser humano y aclarar las cosas que le pedimos y le exigimos también", afirmó Ricardo Arédez.

La excusa de la ignorancia

Consultado por Salta/12, Causarano dijo que no sabía que Kairuz está involucrado en violaciones a los derechos humanos, aseguró que lo buscó en la red pero no vio nada de eso, que lo conoció en Ledesma, que para él es "una buena persona"; luego habló de que en los años del terrorismo estatal hubo una "guerra", aunque enseguida se desdijo y terminó pidiendo disculpas.

El homenaje se llevó a cabo anteayer, en el hall central del Concejo Deliberante. Estuvieron el presidente del Cuerpo, Darío Madile (Salta Tiene Futuro); las concejalas Laura García (FdT), Rosa Herrera (Partido Propuesta Salteña) y Paula Benavídez (Salta Independiente) y el concejal Santiago Alurralde (Salta Tiene Futuro). Salvo el FdT, los demás bloques representan posiciones conservadoras y acompañan al seancismo.

Kairuz recibió una copia de la resolución 541, aprobada por unanimidad, sobre tablas, y una plaqueta recordatoria. “Siempre me enseñaste y enseñaste a quienes estuvieron a tu lado a ser un buen dirigente y, por sobretodo, los valores necesarios para ser una buena persona”, le dijo Causarano.

"No quiero entrar a polemizar en esto. Yo simplemente hice un homenaje a una trayectoria deportiva sin saber que podía existir un problema", dijo después ante la consulta de Salta/12, en la que pidió "mil disculpas". "Yo no sabía (...). Yo desde el Concejo lo único que hice es premiar la trayectoria deportiva, lo otro yo ni enterado, ni sabía que podía existir un problema de esos", sostuvo. Añadió que "no hubo ninguna mala intención".

"Son temas muy delicados", dijo. Cuando este diario le hizo notar que en realidad se trata de delitos graves, lo concedió rápidamente, pero añadió: "Lo raro es que no lo hayan metido preso". Luego habló de acciones cometidas por la guerrilla y afirmó: "Era una guerra tan sucia y murió tanta gente inocente", aunque inmediatamente se desdijo.

Memoria

"Las instituciones de la democracia no pueden homenajear a quienes violaron el orden constitucional y cometieron crímenes contra el pueblo argentino", aseguraron ayer la Mesa de Derechos Humanos de Salta y la Liga Argentina por los Derechos Humanos en un comunicado en el que afirmaron que con el reconocimiento a Kairuz, el Concejo capitalino omitió "las acusaciones que pesan sobre él por su participación como grupo de tareas de la última dictadura cívico-militar".



Recordaron que además de sus prácticas deportivas, Kairuz "Comandaba un grupo de tareas que secuestraba gente en Libertador General San Martín bajo el ala protectora del ingenio azucarero Ledesma".



El concejal Fernando Ruarte (FdT) pidió disculpas por no haberse opuesto al homenaje. Contó que la resolución se trató sobre tablas, junto con otros reconocimientos, y anunció que hoy presentará un proyecto para dejarla sin efecto.

Su par Laura García, pidió disculpas "a los organismos de derechos humanos por las heridas que se pudieran haber abierto a causa del homenaje". También dijo que desconocía el pasado del DT, sostuvo que como vicepresidenta segunda del Cuerpo participa de los homenajes. "Bajo ningún punto de vista reivindico los hechos sucedidos durante la última dictadura cívico militar", añadió.

La senadora nacional Nora Giménez repudió el homenaje, se solidarizó con los familiares de víctimas del terrorismo y adhirió a las expresiones de los organismos de DDHH.