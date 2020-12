Los Pumas juegan ante Australia en medio del escándalo

En medio del escándalo por los tuits racistas del capitán Pablo Matera y los jugadores Guido Petti y Santiago Socino, el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, cerrará este sábado desde las 5:45 su participación en el Tres Naciones cuando se mida ante el local Australia (televisa ESPN). En caso de ganar con punto bonus, Los Pumas podrían igualar la línea de Nueva Zelanda, que suma 11 unidades y ya cerró su participación en el certamen.

Con la polémica por la situación de Matera, Petti y Socino en el foco de atención, el conjunto argentino buscará cerrar de la mejor manera un torneo que pintaba para histórico por el primer triunfo sobre los All Blacks y el empate ante los Wallabies, pero que quedó opacado primero por el no homenaje a Maradona y después los mensajes racistas que tenían las cuentas de Twitter del capitán y dos compañeros. Para colmo, la UAR se sumó a los desatinos al sancionar a los jugadores y luego levantar la medida disciplinaria.

Sin embargo, ni Matera ni Petti ni Socino estarán en la cancha por decisión del entrenador Mario Ledesma, que los sacó del equipo "para preservarlos", según lo expresó en la rueda de prensa previa al encuentro. “Los chicos estaban muy apenados y avergonzados con todo lo que pasó. A ninguno nos pareció bien. Pasaron una semana tremenda y lo sufrieron mucho", remarcó Ledesma, que además reiteró las disculpas por no haber homenajeado a Maradona.

"Quiero pedir perdón porque la gente se sintió muy dolida. Me pareció poco lo que hicimos en homenaje a Maradona en comparación con lo que realizaron los All Blacks. La verdad que desde la Unión Argentina de Rugby (UAR), como institución, tendríamos que haber pensado en algo superior", reconoció Ledesma, que dispuso nueve cambios con respecto al equipo que fue goleado por los All Blacks por 38-0 la semana pasada, además de que contará como capitán a Jerónimo De la Fuente en reemplazo de Pablo Matera.

Los seis nombres que se repetirán en el equipo que jugará ante los Wallabies en Sydney, a las 5.45 de Argentina, serán: Emiliano Boffelli (jugará de wing en vez de fullback), el centro De la Fuente la pareja de medios Felipe Ezcurra y Nicolás Sánchez, y los forwards Facundo Isa y Julian Montoya.





De esta forma, Los Pumas formarán con Santiago Careras; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo De la Fuente y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Felipe Ezcurra; Rodrigo Bruni, Facundo Isa y Santiago Grondona; Marcos Kremer y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Nehuel Tetaz Chaparo.



Los suplentes serán José Luis González, Mayco Vivas, Juan Pablo Zeiss, Lucas Paulos, Francisco Gorrissen, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti y Santiago Chocobares, según se informó.