Fernando Espinoza: “Vamos a volver a hacer realidad que los bonaerenses no seamos ciudadanos de segunda”

Como parte del Plan Juana Manso y el Programa Seguimos Educando, de Conectar Igualdad, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participó de la entrega de netbooks a estudiantes de 4to año de instituciones del nivel secundario Estatal de Rafael Castillo. La entrega de material tecnológico, de la que participaron además el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y la Directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, tuvo lugar en la Escuela de Educación Secundaria N°127 “Rodolfo Walsh”.

“Hoy es un día de muchísima felicidad para toda La Matanza y más aun compartiéndolo con nuestro querido gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En plena pandemia, respetando todos los protocolos y cuidados sanitarios, poder generar esta entrega de netbooks a escuelas de Rafael Castillo, con los directores y alumnos de esas escuelas es, de verdad, cambiarles la realidad a miles de vecinos”, valoró el intendente Fernando Espinoza y enfatizó: “Entregar 8000 netbooks, es cumplir más de 8000 sueños en toda La Matanza”.



La educación es un objetivo totalmente vigente en un municipio como La Matanza que apenas semanas atrás, en reconocimiento a su esfuerzo y compromiso permanente con políticas concretas para que sus alumnas y alumnos tengan el mejor desarrollo, fue distinguida y declarada por la UNESCO como Ciudad del Aprendizaje, siendo una de las 57 en el mundo con esa distinción.

“A ustedes, chicos les pedimos que, con esa computadora que se llevan a su casa, le enseñen computación a su familia y también les pedimos que el año que viene, cuando cumplamos ese sueño colectivo de abrir la nueva Universidad Nacional en González Catán, entren conmigo, con Axel y con el presidente Alberto Fernández, abramos las puertas de ese edificio hermoso que construimos y se queden adentro estudiando”, dijo el jefe comunal a los adolescentes presentes.

Por su parte, el gobernador resaltó lo que representa en particular esta entrega, tras la desidia hacia este sector que caracterizó a la gestión de Mauricio Macri. “Estas computadoras son un símbolo de lo que pasó en la Argentina y en la Provincia ya que estaban juntando polvo y arruinándose en los depósitos del Correo Argentino. Había estudiantes que no podían acceder a sus estudios porque no contaban con los recursos mientras en la Provincia nos encontrábamos con 97 mil netbooks que no habían sido distribuidas porque necesitaban actualizaciones”, expresó el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desde la Escuela Secundaria N° 127 de Rafael Castillo en La Matanza y subrayó: “Todo el año hubo clases en la provincia de Buenos Aires. Hemos trabajado en serio para que nadie quede desconectado de la escuela”.

Además del intendente Fernando Espinoza y del gobernados Axel Kicillof, también estuvieron presentes la secretaria de Cultura y Educación de La Matanza, Silvia Francese; el secretario de Juventud de La Matanza, Franco Torales; la presidenta del Consejo Escolar, Sabrina Arias; jefa regional de Educación, María de los Ángeles Sesana y el director de la escuela anfitriona, Daniel Ayala. Asistieron también, directoras y directores de las Escuelas Secundarias de Rafael Castillo en simultáneo con un zoom de 100 estudiantes y fuerzas vivas.