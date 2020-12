El ensueño de la alienación

En la romántica Lisboa, Antonio, un joven soñador, se escapa de casa y vaga en busca de ilusiones, pasiones y espejismos románticos, tratando de encontrar la felicidad a través del amor. Una noche intenta dormir en el departamento de su ex novia y allí encuentra a Johnny, una inesperada invitada brasileña. Ella está luchando por montar su primera obra de teatro en la ciudad y su amistad con el joven técnico de luces le hará afrontar sus verdaderos problemas.

Antonio uno, dos, tres es una comedia dramática dirigida por el brasileño Leonardo Mouramateus, quien se encargó de escribir el guión adaptando la novela corta Noches Blancas, de Fiódor Dostoyevski. El film, estrenado en 2017, cuenta con las actuaciones de Mauro Soares, Deborah Viegas, Daniel Pizamiglio y João Fiadeiro.

"Siguiendo los pasos de Luchino Visconti y Robert Bresson, Mouramateus reinventa el cuento de Dostoievski en su debut filmado en Lisboa. En tres partes divertidas y con un estilo de ensueño, António One Two Three representa la angustia y la alienación contemporáneas", destaca el sitio Mubi.

Antonio uno, dos, tres, de Leonardo Mouramateus, se encuentra disponible en la plataforma Mubi