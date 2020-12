Paso a paso, cómo empezó la vacunación contra el coronavirus en Rusia

En Moscú ya se vacuna contra el coronavirus en, por ahora, 70 centros de salud. Para vacunarse hay que inscribirse con dos semanas de anticipación y luego concurrir el día previsto entre las 8 y las 20. De momento, reciben la vacuna los grupos de riesgo: trabajadores de la salud, de la educación y de los servicios urbanos.

Justamente, la inscripción on line fue abierta para esos grupos en las últimas horas y ya hay más de 5 mil inscriptos. A su vez, el gobierno de Vladimir Putin extendió a enero el régimen de entrega gratuita de medicamentos para los infectados de Covid-19 que se atienden a domicilio, según informó el ministro de Salud, Mijaíl Murashko. En la lista figuran el paracetamol, el areplivir, coronavir, inhavirin, hidroxicloroxina, lopinavir, interferón alfa-2B, así como antibióticos y anticoagulantes para una infección de mediana gravedad.

"Hoy, en este día maravilloso y tan esperado por nosotros, comienza la vacunación en la ciudad de Moscú sobre la base de 70 policlínicas, incluso en la nuestra… Sé que está bastante cargada", afirmó María Sokolova, médica jefe de la policlínica № 191.



Sokolova señaló que el hospital tiene todo un bloque destinado a la vacunación. "Se asignan diez minutos para la vacunación en sí. Y como trabajamos de 8 a 20 horas, entonces, como se esperaba, podemos cubrir hasta 100 personas por vacunación por día".

Además, explicó que todos los empleados de la clínica, incluida ella misma, recibieron una notificación por SMS sobre la posibilidad de vacunarse, al igual que miles de empleados metropolitanos de la educación, la salud y los servicios sociales. Algunos de los empleados de la clínica ya han sido vacunados y el resto aguarda su momento.

Se enviaron notificaciones por SMS a las personas en riesgo el día anterior. Explicaron que no hubo problemas con el registro en el sitio web mos.ru el primer día de vacunación. "Regresé a casa del trabajo anoche y a las nueve me inscribí. Por la mañana recibí un mensaje de texto", contó Andrei, trabajador de servicios sociales de la ciudad, quien fue uno de los primeros en recibir la vacuna.

La vacunación, paso a paso

Para acceder a la vacuna se debe presentar el pasaporte, una póliza y un certificado del lugar de trabajo. No hay restricciones de edad y salud. La vacuna se mantiene refrigerada en el consultorio y se prepara para cada visitante. Antes de la vacunación, se vuelve a preguntar al paciente sobre su salud y cómo tolera las inyecciones. Luego, la vacuna se inocula en el hombro.

Después de recibir la vacuna y un recordatorio notificando las posibles reacciones del cuerpo, el paciente es acompañado al área de recreación. Allí descansa 30 minutos: puede leer una revista, escuchar música. Todo este tiempo, un médico está cerca listo para ayudar y responder preguntas. Después de todos los procedimientos, el paciente recibe un certificado y se registra para la segunda administración de la vacuna.

"Es recomendable no beber alcohol durante tres días. Además, no visite los saunas, puede lavarse, pero no frote demasiado este lugar con una toallita. Por favor, excluir todo esfuerzo físico fuerte en este hombro", aconseja la enfermera del consultorio. Añade que si se produce una reacción alérgica, puede tomar cualquier antihistamínico. El paciente volverá a los 21 días para la segunda dosis. Durante esas tres semanas, se deberá usar equipo de protección y mantener la distancia, ya que aún no se ha formado la inmunidad a las infecciones.

La gran mayoría de los que se presentaron a vacunarse eran trabajadores de la salud. Todos admitieron que el comienzo de la pandemia era un poco aterrador, pero la necesidad de trabajar y ayudar a los demás fue mayor. "Decidí vacunarme para protegerme del riesgo de infectarme. No estoy trabajando en la zona 'roja', pero todavía hay un cierto porcentaje de miedo", dijo la sanitaria Tatyana.

"Tengo que ponerme esta vacuna, ser un ejemplo para todos los demás. Mis familiares me envidian porque seré una de las primeras en probarla", dijo Marina, otra joven trabajadora de la salud. Aseguró que confía en Putin y en el Gobierno, por lo que fue una de las primeras en vacunarse.

Existe gran expectativa por la vacunación entre todos los grupos de moscovitas, como lo demuestran sus numerosas llamadas al centro de información del policlínico. "Creo que la necesidad es bastante alta. Constantemente recibimos llamadas a nuestras mesas de ayuda. La gente también está lista y viene. No tenemos problemas. Al revés, a todos los deseosos de vacunarse le recomendamos hoy esperar un poco, porque por ahora estamos vacunando a los grupos en riesgo, después comenzaremos a vacunar a toda la población ", expresó la médica jefe Sokolova.