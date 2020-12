Ritmos que relucen en la identidad ciudadana

La música es parte indivisible de las ciudades, de cómo se las recuerda y se las vive. Pensar en Rosario, pensar en Santa Fe, equivale a hacerlo con muchas cuestiones, entre ellas las melodías de otros y estos años, en convivencia con un devenir que dice de muchas maneras más. Aquí se inscribe la voluntad del senador nacional por el Partido Justicialista Roberto Mirabella, al presentar dos proyectos en la Cámara Alta para declarar a la ciudad de Santa Fe como Capital Nacional de la Cumbia y a Rosario como Capital Nacional del Rock Argentino. Lo anunció el 22 de noviembre pasado, día de la música.

“Hay ciudades que tienen determinado tipo de características bien particulares. En Rosario pensamos, por ejemplo, en el río Paraná, en el Monumento, en Newell’s y Central; una de ellas es la música y el arte. La aparición del rock en la Argentina está fuertemente ligada a músicos que nacieron y se desempeñaron en Rosario. En el caso de Santa Fe, pasan cosas parecidas, pensás en el Puente Colgante, en la cuna de la Constitución, en el alfajor santafesino, en el liso, en Unión y Colón, y en la cumbia; la mayor cantidad de músicos vinculados a la cumbia nacieron en Santa Fe y la zona”, explica el senador a Rosario/12.

Hay toda una genealogía musical, artística, que permite trazar el recorrido, el mapa, la geografía musical que hacen de Santa Fe y Rosario cunas de estas músicas fundamentales. Al respecto, Mirabella señala que en el caso del rock “quizás el ícono más importante sea Litto Nebbia. Como dice fantásticamente (Andrés) Calamaro en la autobiografía de Litto (Mi banda sonora, Aguilar): es el inventor del invento. Con lo cual, si bien hay una preponderancia por parte de otras ciudades de la Argentina, la aparición de esta música fue trascendente a partir de ahí, cuando nadie cantaba en castellano, cuando nadie todavía había experimentado esta nueva tendencia. Rosario es un ícono del rock argentino no sólo por el nacimiento que tuvo allí y por la aparición de Nebbia, sino por lo que siguió después, con bandas de culto –como Pablo El Enterrador- y la trascendencia que tuvo luego de la guerra de Malvinas la Trova Rosarina, con compositores y músicos tremendos, inmortales para la música argentina. Por eso, parte de la identidad de Rosario tiene que ver con la música y el rock. En el caso de Santa Fe, los primeros ritmos tomados y adaptados de Colombia se desarrollaron allí, desde fines de la década del ‘60 y principios de los ’70, con la aparición de Los Palmeras, Yuli y los Girasoles, grupos trascendentes y muy fuertes; a partir de ahí un centenar de bandas se desarrollaron aquí como en ningún otro lado. Esto también marca una expresión fuerte en lo que es ciudad de Santa Fe”.

--Desde un costado afectivo, ¿qué le moviliza impulsar estos proyectos?

--Más allá de mi paso por la música y de nunca abandonarla, una vez escuché decir a alguien que el arte nos hace ser mejores personas, y serlo es una de las máximas aspiraciones que podamos tener. Ya en la Antigua Grecia se enseñaba música como parte de la educación. Hay algo clave que tiene que ver con el arte como parte de la cultura de un pueblo y de un sistema de valores. Seguramente, muchas veces el arte o la música nos ayudan a procesar nuestro dolor o angustias, en momentos en los que necesitamos hacer algo con la tristeza. No sólo con la música sucede. Creo que tiene que ver con este tema del placer y las emociones que produce el arte. La misma canción suena distinta para cada persona, incluso si volvemos a escucharla pasado el tiempo. No me imagino la vida sin arte y sin música. Sería un error la vida sin música. Estas cosas son las que me movilizan a llevar a cabo este tipo de proyectos.

--Pienso en la cumbia y el rock como músicas marginales, de resistencia y fuerte contenido político.

--La cumbia en Santa Fe era muy marginal, muy de barrio. Hoy es un orgullo; de hecho, desde hace unos años se hace la Fiesta Nacional de la Cumbia Santafesina. El rock fue una música de protesta, y muchos músicos --el mismo Litto lo cuenta-- eran perseguidos por tener el pelo largo, por cómo se vestían, o por sus letras de resistencia, de enojo con el sistema establecido. Hoy en Rosario el rock está presente con miles de estilos, así como lo está la cumbia en Santa Fe.

--¿Es músico? ¿Cuál fue ese recorrido?

--(risas) Me considero un apasionado de la música, y durante mi adolescencia y hasta los veinte y pico de años toqué en distintas bandas de rock de mi ciudad (Rafaela). Mi mamá es profesora de piano, así que tengo el sonido de la música del piano desde que tengo uso de razón. Después abracé la música desde el primario, con los discos, escuché rock nacional, y luego a Queen, que fue la banda que nos voló la cabeza, ¡sin olvidar a los Beatles! Toco la guitarra por hobby, ahora con mi hijo y con mi hija, que toca el ukelele, y nos divertimos.

--Usted mencionó a la Fiesta Nacional de la Cumbia Santafesina, yo agrego la ordenanza que declaró a Rosario Cuna del Rock Argentino, dos instancias llevadas adelante por el socialismo a nivel ciudad y provincia. Celebro que exista una continuidad en tales cuestiones, más allá del signo político.

--La ordenanza fue votada en 2018, y desde luego que la leí para armar el proyecto. Es de los antecedentes próximos más importantes, así como la Fiesta Nacional de la Cumbia Santafesina. En esto vamos sumando cuestiones. Hay un cúmulo de decisiones políticas que se fueron tomando durante los distintos gobiernos que administraron el estado, más allá de los colores políticos. Esto me parece muy importante, porque se pueden sostener cosas así en el tiempo. Y hay algo más. Lo que sucede hoy tiene que ver con lo que ha pasado. No es que aparecen músicos así, en estas sociedades, por casualidad, sino porque hay un capital social acumulado durante tantos años que logra un ambiente favorable. Además, se desarrolla una gran cantidad de actividades relacionadas, como la de los sonidistas, los técnicos, las salas, la gastronomía, que se benefician también. Me parece trascendente continuar con este legado y aportar este granito de arena siendo senador, algo que también es pasajero.

--¿Está al tanto de Sergio Rébori y su tarea melómana y coleccionista del rock de Rosario?

--Por supuesto, quien me ayudó con lo relacionado con Rosario es el ministro de Cultura Jorge Llonch, quien está en relación con Rébori. Lo que vi es impresionante. Lamentablemente, la pandemia hizo que no pudiéramos encontrarnos. Así como Llonch con Rosario, quien me ayudó en el caso de Santa Fe es Marcos Castelló, del grupo Kaniche, ahora Senador Provincial del departamento La Capital, quien hace música desde su adolescencia.