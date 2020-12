Patricio Monti, mediocampista de Gimnasia y Esgrima La Plata, reveló en Enganche que fue el propio Diego Maradona quien le pidió que escribiera una canción para él. "El día de mi cumpleaños, vino a mi habitación, me dio un abrazo y me regaló el mismo perfume que usaba. A cambio, me pidió que le hiciera una canción", contó.