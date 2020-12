A un joven le rechazaron el alquiler por ser gay

Un joven de 19 años denunció en las redes sociales una situación de discriminación que debió enfrentar al momento de alquilar un departamento para vacacionar en la Costa Argentina, cuando el dueño del inmueble le negó la posibilidad de llegar a un acuerdo tras enterarse que era gay e iba a hospedarse junto a un amigo de la misma orientación sexual.

Según relató Alexís Bianchi, todo comenzó cuando publicó "en un grupo de Facebook que buscaba departamento para pasar una semana en Mardel. El señor me comentó la foto y comenzamos a hablar en privado", recordó.

Luego de darle los detalles sobre el método de pago y los permisos de circulación que debía sacar, el hombre le preguntó cuántos iban a hospedarse, a lo que Alexís respondió "Nosotros dos nomás", en referencia al amigo que lo acompañaría en el viaje. Inmediatamente, el hombre sorprendió con una pregunta fuera de lugar: "¿Son pareja?".

Aunque no debía aclararlo, Alexís le respondió que no, que "eran amigos". Sin embargo, el hombre insistió: "¿Son gays?". Ante la respuesta afirmativa del joven, el dueño del inmueble respondió: "No alquilo a gays. Chau". La excusa que dio para su homofobia fue que sus "hijos chiquitos viven al lado de la casa".

Alexís, enojado por lo ocurrido, decidió compartir las capturas de pantalla en su cuenta de Twitter, publicación que enseguida se hizo viral. "No me alquilaron un departamento por ser trolo, ¿ustedes bien?", comentó el joven junto a la fotografía de la conversación.

"El señor alquila dos departamentos y al lado tiene su casa. Me da mucha mucha bronca que sigan pasando estas cosas, tengo una sensación de odio y tristeza. Encima real que me voy CON MI MEJOR AMIGO, ni que fuera a garch...", agregó.

"Hoy me tocó pasar esto a mi, pero la gente de nuestra comunidad vive estas situaciones a diario, y en muchos casos son situaciones violentas que terminan con compañerxs muertxs. Hay que parar con la discriminación y el odio, preocuparse por la vida de uno y no lo que hacen los demás", añadió en otra publicación.

La discriminación que sufre la comunidad LGBTIQ+, señaló, es un problema que se ve "a diario", aunque "algo como esto nunca. Nunca se me negó un alquiler por mi orientación sexual", reconoció.

Según explicó, un funcionario del INADI se comunicó con él de manera privada. Sin embargo, tomó la decisión de no hacer una denuncia: "Esta vez no. No por el señor, sino por los hijxs, viven de esto. Entiendo el asco y odio que genera, pero el escrache no siempre es la mejor solución. No odiemos, respondamos con la tolerancia que a ellos le falta", reflexionó.

"Responder con el odio que ellos generan no está bien, tiene hijxs que no tienen la culpa de la homofobia del padre", concluyó Alexís, que entre los miles de mensajes de apoyo que recibió en Twitter debió contestar a algunas personas que le cuestionaron no haber negado su orientación sexual. "No es algo para ocultar, estoy bastante orgulloso de ser lo que soy y de todo lo que me costó llegar a aceptarme en esta sociedad de mierda", sentenció el joven.