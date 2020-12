La pandemia cultural

El 2020 ha generado tristezas por doquier, en todos los órdenes. Una de las tristezas más grande es tener que hacer un balance lamentable de la gestión municipal en Cultura. El balance es negativo básicamente por estos 3 puntos: 1) El no pago de deuda, (dejando desamparados a los distintos trabajadores); 2) Reducción del presupuesto prácticamente a la mínima expresión. (por lo tanto muchos puestos de trabajo afectados = desamparo); 3) El no rescate de años de construcción de una política que ha permitido posicionar a Rosario en los mejores lugares de consideración a nivel nacional por sostenimientos de programas con participación activa de los cultores trabajadores, considerar a la cultura un bien y un derecho para los ciudadanos y no un gasto.

Cuando un pueblo deja de pensarse y sentirse así mismo deja de ser… Rosario seguirá siendo por sus trabajadores cultores… pero será claro que la que pierda será la ciudadanía en general… solo el trabajo mancomunado entre los oficiantes y los gobernantes hará posible que se ponga en valor que la Cultura: para el pueblo es un derecho, para el trabajador oficiante un servicio y para el Estado una obligación.

A modo de resumen de lo que nos afecta directamente a los trabajadores actores y actrices: 1) No realización de Ciclos en cooproducción con los colectivos Agrupación [email protected] [email protected]; Movimiento Rosarino de Narración Oral (Moronao), y Ciclo de Teatro en calle. 2) No Convocatoria a la Producción (obligatoria por Ordenanza) de la Comedia Municipal "Norberto Campos". 3) No llamado a los subsidios de Cocecha escénica y otros del sector. 4) No contrataciones (solo el 10% de lo que se contrataba y con suerte).

La no ejecución de programas y el presupuesto en general nada tiene que ver con la afectación del virus Covid-19, sabemos que el esfuerzo de todos y todas ha estado orientado a la Salud y lo celebramos… Consideramos que lo no realizado responde a la no gestión y al no compromiso.

Por último manifestamos el repudio al destrato o maltrato recibido por Directores y Directoras de área de la Secretaría de Cultura y Educación, ningún trabajador o trabajadora merece el mal manejo de funcionarios que además incurren en el desconocimiento de la importancia y lo que han generado dichos trabajadores en beneficio de la ciudadanía y en honor a sus cargos. Esto también es responsabilidad del intendente.

Asociación Argentina de Actores

Delegación Rosario