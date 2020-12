"Te dejaré en terapia"

“Yo te voy a enseñar quién soy; si te tengo que matar y dejarte en terapia intensiva, te voy a dejar. Te voy a hacer entender lo que hiciste, no se lo vas a hacer a ningún tipo. Algún día te voy a enganchar, tus hermanos van a dormir la siesta y va a ser mi momento”. La frase es uno de los mensajes de audio que Yamila denunció haber recibido por parte de su expareja. Desesperada, la mujer contó en Canal 3 que ya hizo la denuncia, pero no obtuvo respuesta.

Según dijo la víctima, hace un mes el agresor la dejó internada. Incluso, en otro episodio intentó atropellarla con su moto en la puerta de la casa y luego entró al domicilio para golpearla y destruir el interior de la vivienda. “Mis vecinos llamaron a la policía y lo agarraron acá, yo pensé que se terminaba el calvario, pero él pagó y salió. Me dicen que llame al 911, pero ahí me dicen que hable directamente con un juez o un fiscal y me tienen de acá para allá, mientras él está libre”, lamentó.