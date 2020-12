Por defender a hermana

Mientras que para hoy se espera la imputación a un joven de 18 años por el crimen de quien era pareja de su hermana, la mujer relató el calvario que vivía con el fallecido, a quien acusó por una seguidilla de hechos de violencia machista. La joven de 30 años dijo a Canal 3 que él la celaba y golpeaba constantemente. El sábado, ella logró escapar de una paliza y fue a la casa de su madre hasta donde llegó el agresor. En medio de una pelea con su hermano --que intentaba que el fallecido se fuera--, el agresor recibió un piedrazo en la cabeza y murió en el lugar.

Tanto la mujer víctima de violencia de género como su madre, se presentaron ayer en el Centro de Justicia Penal para reclamar por la libertad del joven. “Frente a mis hijos agarraba cuchillos, me amenazaba, me sacaba al nene, me empujaba. Si estaba acostada, él venía, me levantaba de la cama y me pegaba”, detalló Roxana. También dijo que el fallecido le daba de tomar alcohol a su hijo de 2 años. “Aguantaba, le tenía terror, porque yo vivía el calvario y el sufrimiento de la puerta para adentro”, sostuvo.

Por el crimen de Miguel Rementeria, de 37 años, quedó detenido el hermano de Roxana, y Fiscalía analizaba ayer qué imputación se haría al acusado, ante la situación en la que se dieron los hechos. La mujer relató que todo empezó con una invitación a un baby shower. “Un matrimonio nos invitó a toda la familia, estaba cambiando a los chicos, mi suegro estaba bañándose y yo estaba de espaldas cuando él viene, me tuerce el brazo y me tira en la cama. Yo traté de defenderme para que no me pegue en la cara, pero tengo todos los brazos y la espalda con golpes de él". Además, indicó que sus hijos empezaron a gritar y ella logró escaparse a la casa materna. “Ella viene llorando, golpeada, me comenta lo que había pasado, llamo a la policía y se va a hacer la denuncia”, dijo Silvia, su madre.

A los pocos minutos, Miguel llegó a la casa de Silvia y con violencia intentó llevarse a su hijo. “Lo tenía adentro de mi casa, me empujó y me pedía al nene que yo lo tenía en brazos”. En ese momento --contó la mujer-- apareció su hijo de 18 años, logra sacar a Miguel de la casa y empezaron a pelear en la vereda. “Fueron diez minutos, él (Miguel) le tira una piedra, mi hijo se la devolvió y cayó”, relató Silvia. “Esto pasó en mi domicilio, no era la primera vez, siempre venía borracho. Mi hijo está detenido, y lo único que quiero es que se sepa la verdad, en ningún momento hubo armas de fuego”.