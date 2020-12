"Quiero consolidarme en primera"

”Cumplí el sueño de jugar en Central, ahora me quiero consolidar en Primera”, reconoció Juan Pablo Romero, el arquero canaya que debutó el pasado viernes en la máxima categoría y por rendimiento le quitó el puesto a Marcelo Miño. Cristian González sostiene la idea de promover juveniles, lo que le quita competitividad al equipo y lo llevó a jugar l zona Complementación, pero no por eso los chicos pierden el entusiasmo: “Vamos por todo, queremos llegar a la final y clasificar a la Sudamericana 2022”, enfatizó Romero.

"Me enteré que iba a jugar con Banfield un día antes, pero me sentí seguro en el arco y espero haber transmitido esa confianza a mis compañeros", reconoció ayer Romero, de 22 años. “Quiero mucho a este club que me dio todo. El siguiente sueño es consolidarme en primera división. Con Kily González nos conocemos mucho. Tuve la suerte de acompañarlo en todo su proceso en la reserva de Central”, apuntó el nuevo arquero canaya. "El objetivo de Central está puesto en ganar la zona Complementación y jugar la final. Queremos la clasificación a la sudamericana 2022", agregó Romero a radio La Red.

El saldo positivo para Central en Liga Profesional solo se encuentra en la aparición en Primera de juveniles del club. El Kily González ahora tiene la tarea más difícil: consolidar a los chicos en la máxima categoría. Y no le quitará protagonismo a los juveniles, independientemente de la exigencia del fixture que deba enfrentar el club por el resto de la temporada.

Lautaro Blanco, Gino Infantino, Luciano Ferreyra, Luca Martínez Dupuy, Rafael Sangiovani, Ignacio Russo y el propio Romero, fueron los elegidos por el entrenador para vestir la auriazul. Los canayas jugarán con esta base el resto de Liga Profesional, que se extenderá en enero. Y seguramente la próxima temporada, que iniciará en febrero. También los chicos deberán asumir el reto de jugar Copa Sudamericana, en caso de Central acceder, como se espera, por no completarse Copa Argentina, que entrega la última plaza al torneo internacional.