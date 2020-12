Perotti apuesta a que "se acabe la impunidad"

Desde Santa Fe

Mientras la Legislatura comenzará a tratar hoy la confesión del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad que involucró al senador Armando Traferri –entre otros- en la causa que llevó a la cárcel al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y al propio declarante, el gobernador Omar Perotti respaldó ayer la investigación de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, aunque sin nombrarlos. “Todos deben sentirse con la libertad de investigar a quien deban investigar. Es la única manera que se acabe la impunidad. Que le toque al que le toque”, afirmó el mandatario. A primera hora, Traferri se pondrá “a disposición” de Edery y Schiappa Pietra, en un escrito que presentará su abogado defensor, y luego distribuirá copias a la vicegobernadora Rodenas y a los otros 18 senadores, según fuentes parlamentarias.

Ayer, Perotti ratificó el “nunca más” con el que asumió hace un año en la Legislatura, cuando dijo que “se acabó” en la provincia la “vista gorda policial, judicial y política”, el “pacto de gobernabilidad con el crimen” y marcó una “línea infranqueable que divida la legalidad del mundo delictivo”. “Ahora tal vez entiendan el sentido del discurso que expresé al asumir en diciembre del año pasado”, le dijo a la colega María Herminia Grande, en Infobae. “Santa Fe tiene una historia de calidad institucional que merece recuperarse. Esto no es una interna del justicialismo. Es corrupción versus decencia. Sé que para lograr seguridad hay que cortar los vínculos con el delito. Esto será una divisoria de aguas brava y dura, entre propios y extraños. No vine para que las cosas queden igual. Voy hasta el hueso”, advirtió.

“Santa Fe tiene una historia de calidad institucional que merece recuperarse. Esto no es una interna del justicialismo. Es corrupción versus decencia" Perotti

Las declaraciones del gobernador sobresalieron en el clima tenso de la Legislatura. El video de la confesión de Ponce Asahad que la jueza Eleonora Verón ordenó remitir a las Cámaras, ya está en poder del presidente de Diputados, Miguel Lifschitz, desde el viernes a la tarde, hace cuatro días. Pero ayer un senador de la UCR dijo que aún no había llegado a la mesa de entradas del Senado, a pesar de que uno de sus colegas del PJ, explicó que Rodenas accedió a una copia.

Al mediodía, Lifschitz reunirá a la comisión de Labor Parlamentaria que integran los jefes de bloques, mientras en el Senado está prevista otra reunión del bloque del PJ, pero aún no se sabe la hora.

Traferri dejó trascender que hoy “se pondrá a disposición” de los fiscales Edery y Schiappa Pietra, en un escrito que presentará en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) su abogado, José Luis Vázquez. Y luego en la Legislatura, entregará a Rodenas y a los otros 18 senadores del PJ y del Frente Progresista copias del descargo que rechazará las acusaciones de Ponce Asahad. Según fuentes parlamentarias, Traferri considera que “no hay razones” para dejar su banca ni pedir licencia.

El senador de la UCR Lisandro Enrico consideró “un tema delicado” las revelaciones de Ponce Asahad que implicaron a Traferri. “Esperamos conocer la declaración del ex fiscal porque hasta ahora se han conocido fragmentos”, dijo. El video “entró en la Cámara de Diputados el viernes a la tarde, pero en la Cámara de Senadores en Santa Fe no había quien lo recibiera. Hoy (por ayer) aún no entró y veremos qué es lo que dice”.

“Obviamente, es grave que un miembro de la Legislatura” sea involucrado en una causa judicial. “Pero acá lo que llama la atención es que entremos en esa variable de los delincuentes que comienzan a convertirse en testigos calificados. Ponce Asahad era un fiscal que recibía coimas y ahora pasa a ser parte de una red”, tiró.

“Pero lo que más preocupa” --agregó Enrico-- es que el empresario Leonardo Peiti que aportó datos claves para encausar a Serjal y Ponce Asahad “esté comiendo en un restaurante de Santa Fe. Anda en libertad en la calle. El zar del juego, el corruptor de la política, que mueve millones y millones de pesos por día está en libertad. ¿Donde está la justicia?”, se preguntó. “El principal promotor del juego clandestino, corruptor, que tiene un emporio de profesionales para cubrir sus delitos está comiendo de un restaurante de Santa Fe, como si nada. Entonces, ¿dónde está la justicia?”

--¿Qué trámite le darán a la denuncia de Ponce Asahad --le preguntó el colega de LT9 Mario Galoppo.

--Si hay un requerimiento del Poder Judicial sobre un miembro de la Legislatura, lo que corresponde es que la justicia diga: ‘Quiero investigar a tal legislador’. Y lo que tiene que hacer la Legislatura es decir: ‘Permitimos que se realice la investigación’. Pero tiene que haber elementos. No puede ser que alguien diga fulano de tal… Porque eso es muy típico de la delincuencia organizada, de sacarse el lazo y decir que trabajaba para tal o cual --respondió Enrico. La justicia deberá aportar “esos elementos” y si “una implicancia seria, razonable” del legislador. “Cuando eso llegue, la Legislatura tendrá que abocarse. Decir: ‘hay un pedido de la justicia para investigar y tendrá que resolver si tiene que ser investigado un miembro de la Cámara de Senadores, o no. Eso lo que corresponde”, concluyó.