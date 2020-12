Los alquileres porteños aumentaron 57% este año

La pandemia impactó fuertemente al sector inmobiliario. Los agentes económicos más afectados son las y los inquilinos, que sufrieron un aumento de los montos de alquiler de 57 por ciento durante el año, casi 25 puntos porcentuales por encima de la inflación esperada. La pandemia también afectó a los oferentes: el mercado de compra venta registra 29 meses consecutivos de baja interanual con una caída del 50 por ciento en lo que va del año. La diferencia es que en este último segmento la demanda comenzó a recuperarse, sobre todo para alquileres de locales comerciales y compraventa de terrenos para construcción.

Parte: Inquilinos

En noviembre, alquilar un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires costaba 29.805 pesos por mes, 3,1 por ciento más que en octubre. Los precios de alquiler aumentaron 57 por ciento en 2020, mientras que la inflación acumulada a octubre alcanza el 26,9 por ciento.

De acuerdo al relevamiento mensual que realiza el portal Zonaprop, el barrio más caro es Puerto Madero con un precio medio de 62.200 pesos por mes. Constitución es el barrio más económico, 25 mil pesos por mes.

Con la sanción de la Ley de Alquileres en junio de este año y varios artículos que favorecían a los y las inquilinas como figuras vulnerables en un contrato de alquiler; lo que parecía ser un escenario prometedor trajo consecuencias no deseadas: aumentos de precios y fechas falsas en los contratos de alquiler para continuar con aumentos semestrales que la ley prohíbe. El salto real de precio (descontada la inflación) a partir de la sanción de la nueva ley, entre junio y octubre de 2020, se ubicó en 17,7 por ciento.

"No hay política de regulación de la renta. La ley es un comienzo y el decreto es un paso importante pero falta que el Estado controle y se meta en la mediación entre aquellos que necesitan y aquellos que están haciendo un negocio con la vivienda. Hoy no hay un organismo del Estado que controle la ley", declaró Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos en el programa Siempre es Hoy de AM 530.

Con la reactivación de la actividad económica y los signos de recuperación que aparecen el conflicto de intereses profundiza las dificultades para los inquilinos e inquilinas: la dolarización de contratos, que es inherente en el mercado de compra venta, se está trasladando al mercado de alquileres, sobre todo de comercios y viviendas en los barrios de elites. Uno de cada cinco inmuebles publicados en la plataforma Mercado Libre Inmuebles están en moneda extranjera, un 25 por ciento más que hace un año. Por este motivo, la Federación de Inquilinos presentó un proyecto de ley que propone incorporar a la ley vigente un artículo para anular todos los contratos de alquiler que no se establezcan en la moneda de curso legal.

Contraparte: Inmobiliarias

El Observatorio Inmobiliario de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi) que elabora mes a mes un informe en base a la opinión de más de tres mil operadores y agentes de todo el país, destacó la reactivación en dos segmentos: alquileres de locales comerciales y una fuerte demanda en lotes para la construcción.



Alejandro Ginevra, presidente de la Cámara puntualizó que "se está reactivando a buen ritmo el pedido y ya se están alquilando los inmuebles que habían quedado desocupados durante la pandemia por el cierre de de locales comerciales". El 82 por ciento de los consultados dijo haber concretado una operación de locación de este tipo durante el mes de octubre.



En cuanto a la demanda de terrenos para construir el 38 por ciento de los compradores indicó que realizó la compra aprovechando la caída del costo en dólares para la construcción, y un 33 por ciento por el bajo valor de la mano de obra. De acuerdo a Zonaprop, el costo de construcción aun medido en dólares se mantiene 53 por ciento por debajo del nivel de abril 2018.