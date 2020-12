Durante 2019 se registraron 412 víctimas mujeres de homicidios dolosos

De las 412 víctimas mujeres de homicidios dolosos que se registraron en la Argentina durante 2019, el 42,5 % mantenía una relación de pareja o ex pareja con el victimario y el 40 % tenía entre 15 y 34 años. El 57,04 % de los crímenes ocurrieron en el domicilio particular y el 21,12 % en la calle. Del total, 226 fueron femicidios directos a los que se suman 14 (3,4 %) femicidios vinculados, mientras que se contabilizaron 37 (9 %) víctimas de posibles femicidios y 345 víctimas de tentativa de homicidios dolosos, un dato fundamental para el diagnóstico de las violencias que sufren las mujeres. El 62,4 % de los femicidios directos ocurrieron en el domicilio particular y un 15,5 % en la vía pública.

Las cifras del Informe Nacional “Violencias extremas y muertes violentas de mujeres. República Argentina (2017-2019)”, producido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, forman parte del primer estudio basado en información del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) e implican un cambio en el modo en el que se trabaja sobre femicidios.

“Vimos las diferentes formas de la violencia hacia las mujeres, que deben ser analizadas desde un punto de vista cualitativo para ejercer una prevención eficaz, para que puedan estar protegidas por el Estado. Esta información nos obliga a mejorar nuestras políticas para responder y evitar las agresiones contra las mujeres”, dijo la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, durante la presentación del informe junto con la directora nacional de Estadística Criminal de esa cartera, Ángela Oyhandy, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Goméz Alcorta. “Esta problemática que estamos abordando es centralmente cultural, social y política", concluyó Gómez Alcorta. "Garantizar una vida libre de violencia sólo es posible desde un Estado Nacional que, con el compromiso de los Estados provinciales, trabaja de manera transversal las violencias por motivos de género.”