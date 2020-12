Mil días sin Marielle

El Instituto Marielle Franco, de Brasil, junto con Amnistía Internacional y movimientos sociales recordaron este martes a la activista lesbiana feminista y ex concejala Marielle Franco, al cumplirse mil días de su asesinato, el 14 de marzo de 2018 en Río de Janeiro. Exigieron respuestas sobre el avance de las investigaciones judiciales y cuestionaron a la Justicia brasileña por la tardanza y la tentativa de impunidad alrededor de los crímenes de Marielle y de Anderson Gomes, el conductor del auto en el que viajaba cuando fueron asaltados a tiros por sicarios.



"Llegar a mil días sin saber quién mató a Marielle ni haber identificado al autor intelectual del crimen es vergonzoso para Brasil", sostuvo la arquitecta Mónica Benicio, viuda de Marielle y su sucesora política tras haber sido elegida el mes pasado como concejala de Río de Janeiro.



ESPAÑA

Feministas a las calles

La Confluencia Movimiento Feminista denunció la vulneración continua de los derechos humanos de las mujeres, y reivindicó esta semana el papel histórico de las feministas de las diferentes naciones en la carta pública audiovisual “Lo­s derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos”, en el 72° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada el 10 de diciembre de 1948. Mañana se movilizarán junto con el Frente Abolición Prostitución (FAP), para distribuir volantes contra la explotación sexual, como una de las más graves formas de violencia contra las mujeres.

PERU

Esterilizaciones forzadas

El comisionado de la CIDH, Stuardo Ralón, relator para Perú, se reunió con María Elena Carbajal y F. L., víctimas de esterilizaciones forzadas, y con María Esther Mogollón, de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef), quienes le relataron el impacto en sus vidas, en su salud física y mental de la política de esterilizaciones que realizó el gobierno de Alberto Fujimori entre 1995 y 2000. Se trata de unos 1.300 casos judicializados, pero se estima que serían más de 300 mil las mujeres esterilizadas. “Es terrible que no se reconozca que fue un delito, que no fue nuestra culpa, que nos obligaron a esterilizarnos”, lamentó Carbajal. “Nos ha impactado a nosotras, a nuestras familias. Y seguimos esperando justicia. No queremos esperar otros 20 años.”