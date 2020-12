Juntos por el Cambio reclama que se hagan las PASO, contra lo que pedía hace un año

Desde el Frente de Todos salieron a aclarar que, de momento, no hay ningún proyecto en tratamiento que suspenda las PASO de 2021. Pese a que 22 gobernadores se pronunciaron a favor, el tratamiento en el Congreso demuestra ser complejo y a eso se suman tres distritos donde la oposición podría mantener las PASO a nivel local (Mendoza, CABA y provincia de Buenos Aires) y que movilizarían a una cantidad importante de la población. Desde Juntos por el Cambio porteño y bonaerense rechazaron la posibilidad de suspender las primarias en 2021 por única vez y con motivo de la pandemia. Lo curioso es que muchos de ellos fueron contra lo que decían hace un año, cuando el gobierno de Mauricio Macri buscaba eliminar las PASO, a las que consideraba una "encuesta cara". Algunos dirigentes, como Alfredo Cornejo, fueron en contra de sus propias palabras, en un giro de 180 grados.

El gobernador Jorge Capitanich fue uno de los voceros del grupo de 22 gobernadores que busca suspender las PASO. Planteó que el tratamiento debía ser antes de fin de año, para no modificar los comicios en el año electoral. Se le sumó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien consideró: "Hace bastante tiempo que vengo opinando que las PASO son una encuesta demasiado cara, y sobre todo que la agenda de prioridades, con la pandemia de coronavirus ha cambiado, por eso estoy convencido que las internas de los partidos políticos tienen que volver".

Desde el bloque de Diputados del Frente de Todos advirtieron que por el momento no hay un proyecto presentado. Lo dijo la vicerpresidenta del bloque, Cecilia Moreau: "En nuestro bloque no hay ningún proyecto. Estamos trabajando en dos temas: la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la movilidad jubilatoria. Lo de las PASO no lo hemos charlado y no lo tenemos en agenda para estos próximos días". "Escuché alguna declaración, pero tampoco me parece que sea un tema que tenga que tener un debate exprés, de un día para el otro", advirtió.

En el bloque piensan que cualquier proyecto de ese tipo tiene que salir con un consenso mayoritario, máxime si se piensa que la oposición puede sostener las PASO locales en Mendoza, provincia de Buenos Aires (tienen el número en el Senado bonaerense) y en la Ciudad de Buenos Aires, lo que haría que una medida de suspensión nacional por la pandemia sea ineficaz.



No obstante, pese a no existir un proyecto presentado ni tampoco un apuro por tratarlo, la idea recibió el rechazo masivo de Juntos por el Cambio. Los espacios de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires sacaron sendos comunicados para rechazar “cualquier cambio en el sistema electoral requiere un amplio consenso institucional”. “Las reglas electorales no se deben cambiar a pocos meses de las elecciones”, indicaron desde JxC porteño. “Creemos que las elecciones del 2021 se pueden hacer de manera segura: ya tenemos antecedentes de sufragios realizados sin problemas este año, tanto en Argentina como en otros países del mundo. Con todos los protocolos y previsiones necesarias, las elecciones se pueden llevar adelante sin por ello aumentar el riesgo sanitario o los contagios”, afirmaron desde el espacio que hegemoniza Horacio Rodríguez Larreta, pero del que también participan los radicales, los socialistas, Graciela Ocaña, la Coalición Cívica y otros partidos.



Desde Juntos por el Cambio bonaerense también rechazaron un cambio. “El problema no son las PASO del año entrante, sino la forma en que seguimos votando en la Argentina del siglo XXI. Le pedimos al Gobierno actual que dé un debate verdadero, donde podamos trabajar juntos en un modelo electoral que elimine las prácticas fraudulentas y nos permita dar un paso adelante en la calidad de nuestra democracia”, indicaron.

Al rechazo se sumaron dirigentes que tuvieron que cambiar sus posiciones originales, como el titular de la UCR, Alfredo Cornejo: “Ahora resulta que las PASO se suspenden por culpa de la pandemia. Una excusa ridícula porque, por ejemplo, Bolivia votó presidente en medio de la pandemia. Lo que teme el Gobierno es una derrota temprana en agosto", dijo.



La posición de Cornejo en 2020 es la opuesta al gobernador de Mendoza en 2019. ¿Quién era? Cornejo. "Creo necesario revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones. Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna. El Congreso debería trabajar en eso, para cuidar el dinero público que debe ser prioridad de una buena administración del Estado", había dicho en sus redes sociales, cuando todavía estaba frente al gobierno provincial

No era el único en Juntos por el Cambio que cuestionaba las PASO. Durante todo el gobierno de Macri se buscó eliminarlas. En 2017, el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña planteó que "son un experimento único en el mundo y alargan los períodos electorales". Salió a respaldarlo el entonces presidente Macri, que dijo en un reportaje radial: "Me da mucha bronca. Vivo trabajando para ahorrar dinero y dilapidar 2500 millones de pesos en organizar una elección que se ha demostrado que es inútil". "Es una falta de respeto destinar semejante dinero cuando falta seguir construyendo cloacas, agua potable para todo el mundo y rutas. Vamos a proponer derogarlas a fin de año", aseguró. Finalmente, no se derogaron.



Otro de los que se pronunció en contra de suspender las PASO en 2021 fue el intendente de Vicente López, Jorge Macri. "Queremos una reforma electoral integral y acompañada de transparencia; no algo especulativo y arbitrario, como la idea de suspensión de las PASO", escribió, al tiempo que compartió el comunicado de rechazo de Juntos por el Cambio bonaerense.



En febrero 2019, Jorge Macri advirtió: "Me parece con los mismos argumentos que decidimos mantener unificadas las elecciones, esto es, votar menos veces y ahorrar plata, podríamos todos los espacios políticas acordar eliminar las PASO y que ese dinero se utilice para otra cosa". El argumento, como ocurrió con otros tantos dirigentes del espacio, era económico. Cuando los gobenadores lo propusieron por razones sanitarias (pero también de ahorro), optaron por oponerse.