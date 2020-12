Un Día del Tango para celebrar pese a todo

“Pasamos guerras, migraciones, desapariciones, clausuras, promesas de gil, pero volvimos y volvemos cada tanda con más fuerza”, escribe y canta Nes Gutman, alma mater de Tango Fiero en su flamante disco El tango no murió ni va a morir. A esos versos frescos pero memoriosos hoy se le podría agregar el ítem “pandemias”. Porque si la cuarentena paralizó prácticamente al mundo del abrazo y el 2x4, también fue excusa para fortalecer iniciativas colectivas. Y el Día Nacional del Tango en homenaje a Carlos Gardel y a Julio de Caro que se celebra este viernes, es un excelente muestrario de que ni músicos ni bailarines se quedaron quietos y aún en este contexto tienen mucho para proponer.

La efeméride fungió de articuladora de actividades. Algunos espacios hicieron una suerte de “camino a”. Así, la asociación civil Trabajadores del Tango Danza organizó “Eleven al tango”, un ciclo de clases online con más de 60 docentes, que culminará el viernes. Desde lo oficial, la Dirección de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de CABA también ofreció espectáculos en sus espacios digitales. La última será el mismo día con un espectáculo realizado en el Teatro Maipo. En Tango a tres bandas Jesús Hidalgo, Hernán Genovese y Esteban Riera, todos ganadores del certámen Hugo del Carril, homenajean a Carlos Gardel (que justamente nació esta fecha, aunque se discute el año exacto) con algunos de sus tangos, valses y milongas más emblemáticas.

Desde lo oficial, no todo será virtualidad. La Manzana de las Luces (Perú 222) ofrecerá a las 20 una velada presencial, aunque para público reducido: apenas cien plazas para escuchar al Quinteto Cachivache, al dúo Laborde-Kvitko, ver a una exhibición de los ex campeones mundiales Hugo Mastrolorenzo y Agustina Gómez, además de la intervención del organizador de milongas y musicalizador Fernando Bietti.

Un emergente fuerte de la pandemia fueron los colectivos artísticos y profesionales dentro del mundo del tango. Ante la parálisis hubo organización y trabajo colectivo. Una de las agrupaciones que se fortaleció fue la ACIT (Asociación de Creadores e Intérpretes de Tango). En el día del tango harán una suerte de festival online que comenzará con una charla sobre “Tango y Género” que se transmitirá desde el Centro Cultural Kirchner. La cantante Bárbara Grabinski moderará la charla desde la que participarán Dora Barrancos, Pedro Saborido, Susy Shock, Darío Sztajnszrajber, Gustavo Varela, la periodista y directora de Página/12 Nora Veiras, la diputada nacional Mónica Macha y Paula Rivera, vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música (INAMU). Después de la prolífica campaña online “Bailate un tango nuevo”, ACIT inaugurará un canal de Youtube, “Sonido Tango” donde subirá material de las distintas corrientes tangueras contemporáneas (empezando hoy y a razón de una por día: orquestas milongueras, nuevo tango criollo, nuevas tendencias, cantores & cantoras, tango de concierto y nuevo tango canción).

Otra organización colectiva, de gran protagonismo en los últimos años, es Tango Hembra. Tangueras de origen feminista, en su mayoría músicas y cantantes, celebrarán este viernes a partir de las 20 una jornada de “Tango transfeminista” en el Espacio Cultural Oliverio Girondo (Vera 574). Cantarán allí Lucrecia Merico, Bárbara Aguirre, Andy Delfino, Valeria Vilaseca, Floru Ubertalli, Marisa Vázquez, Natalia Bazán, Claudia Levy, Susana Ibalo, Karina Beorlegui, Delfina Daverio, Silvina Adámoli y Gabriela Novaro. Todas estarán acompañadas por Analía Goldberg, gestora del espacio, y su trío. La jornada tendrá su costado agridulce, pues será también la última vez que Oliverio abra sus puertas. Según confirmó Goldberg a Página/12, todos los esfuerzos por salvar el espacio y sus deudas fueron insuficientes. La malaria acumulada durante la pausa sanitaria fue demasiado para el emblemático espacio de Villa Crespo.

Por otro lado, la Asociación de Organizadores de Milongas invitó para mañana a sus socios a un encuentro en El Nuevo Gricel. La propuesta para sus socios es “celebrar la semana del tango”, pero advierten que no habrá baile, sólo números sorpresa y algunos homenajes a organizadores y organizadoras de larga trayectoria en el medio. Todo será transmitido por las redes sociales de la organización. El encuentro también ofrecerá a los integrantes de la AOM un espacio de charla y no sorprendería que de allí salgan nuevas iniciativas.

Según confiaron a Página/12 fuentes de la Asociación, hay bronca entre sus filas porque varias firmas aún no cobraron el subsidio BA Milonga. Las milongas sufren este momento particularmente, porque si otros sectores del tango ya pudieron, mal que mal, reactivar algunas de sus actividades (la música en vivo, las clases de danza, alguna exhibición), los tradicionales espacios de baile social aún no tienen protocolo autorizado por los ministerios de Cultura ni de Salud de la Ciudad, y tampoco por sus homólogos nacionales. En el medio, además, los aficionados demandan y ya aparecieron milongas clandestinas. Al punto que tanto AOM como su par MiSeSo –Milongas con Sentido Social- lanzaron dos comunicados conjuntos instando a la comunidad milonguera a esperar la aprobación de los protocolos sanitarios. Ganas de abrazarse al compás de un bandoneón no faltan. Y en el día del tango, todavía más.