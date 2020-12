La gestación fue desde la calle

En la calle, con el pañuelo verde como bandera, barbijo, vincha o muñequera, les militantes por el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes mezclaron ansiedad y alegría durante el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se transmitió en la plaza San Martín. La convocatoria a la vigilia de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Rosario tiñó el espacio público de Santa Fe y Dorrego, donde fueron llegando mujeres, pibas, lesbianas, travestis, trans y no binaries para ser parte de una jornada histórica en la que a las 3 de la tarde la temperatura alcanzó los 36 grados. Allí mismo, con carpas y reposeras, se preparaban para la noche y para la votación de la media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, y así quedar a un paso de que sea ley. Al cierre de esta edición se esperaba el "verde positivo" para la madrugada. La votación del Senado quedará para el último suspiro del año. Al revés que en 2018, esta vez les diputades por Santa Fe votaron mayoritariamente por aprobar la ley, aunque dos de los discursos más encendidos contra la conquista de este derecho correspondieron a diputades del PRO de Santa Fe: Federico Angelini y Gisela Scaglia.

El escenario empezó a armarse desde temprano, cuando las integrantes de la Campaña de Rosario llegaron a la plaza para ponerle color y señalizarla con las consignas que reclaman hace más de 15 años. La emoción no faltó al recordar el camino de la lucha en la que la ciudad fue clave: el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario en 2003 quedó en la historia como el momento en el que "el reclamo de legalización fue apropiado". "La marca visible de esa apropiación fue el uso de pañuelos verdes durante la marcha de cierre del Encuentro", escribió la periodista Sonia Tessa en este diario, en 2005, cuando el aborto dejaba de ser tabú. La ruta se iba marcando. En la marcha de cierre de aquel histórico encuentro rosarino, más de mil pañuelos verdes que decían "despenalización del aborto" y "por el derecho a decidir" fueron utilizados por mujeres que marchaban en diferentes columnas, y esa fue la primera vez que se vio una transversalización que a partir de entonces, creció sin pausa.

Paula y un grupo de amigues llegaron ayer hasta la plaza con carpas, provisiones y tereré individual. "Muchas de nosotros pudimos ir a Buenos Aires en 2018 y esta vez sabemos que será una jornada larga pero será ley", se entusiasmó. Del otro lado de la plaza Cecilia y Ailén se sentaron distanciadas y cada una con su mate en un espacio con sombra, sobre el césped. "Me parece ilógico que haya que explicar esto, es una decisión, no una obligación. Del otro lado no vemos argumentos sólidos", señalaron las amigas.

Sol Iguri Gorostiaga, de la Campaña, también visibilizó el fervor verde: "Nos vamos a quedar hasta que salga la media sanción, no nos vamos a mover. Pese al calor, estamos preparadas y vamos a estar acá". Además, hizo un análisis de lo que se decía por esas horas en el recinto. "Los discursos a favor de la IVE son cada vez más maduros y contundentes, mientras que los que están en contra de la ley se quedan sin argumentos", aseguró.

Las redes también fueron espacio de encuentro con el hashtag #AbortoLegal2020 y los grupos de whatsapp se llenaron de mensajes de aprobación o desacuerdo con el discurso de les diputades. Los corazones verdes estallaron.

La diputada santafesina Vanesa Massetani fue una de las primeras que habló contra la ley: "El Estado no nos obliga a maternar. El Estado nos obliga a parir", dijo; y tuvo respuesta en tuits: "Qué fuerte y qué violenta esa frase"; "Obliga a parir. Qué miedo"; "Dice que ningún funcionario le va a decir lo que tiene que hacer; pero ella quiere decirle a las mujeres que tienen que gestar, parir y maternar hijos no deseados", expresaron algunos mensajes. Federico Angelini, del Pro, argumentó con críticas al gobierno nacional su voto negativo. Lo mismo hizo Gisela Scaglia.

En cambio, la legisladora Patricia Mounier recordó por qué es importante la ley. "Por Ana María Acevedo, por tantas mujeres que ven vulnerados sus derechos y por las miles de pibas que están en la plaza, será ley", dijo la diputada del Frente de Todos. El diputado Juan Martín Musac, del bloque UCR de Santa Fe, argumentó su voto favorable al decir: "Podemos apostar al camino de la criminalización que termina generando clandestinidad o tratarlo como un tema de salud pública donde es estado tenga un rol donde acompañe, junto con ESI y anticonceptivos". También definió que "el estado debe tener una posición laica para todos". El legislador santafesino terminó con una apelación personal: dijo si alguna vez le toca ser padre, quiere contarle a sus hijas que formó parte de una generación que amplió los derechos de las mujeres. En cambio, Luis Contigiani repitió sus argumentos en contra, como hizo en 2018. Mientras tanto, en la plaza San Martín, la perspectiva era la de una larga vigilia que culminaría en festejos.