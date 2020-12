Alberto Fernández se reunió con las nuevas autoridades de la Cámara Argentina de Comercio

El presidente Alberto Fernández se reunió este viernes con el flamante presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman. Desde el sector empresario aseguran que existen signos de recuperación económica y que el tipo de cambio "les permite ser competitivos".

El encuentro en la Casa Rosada duró más de una hora y fue calificado por Grinman como "excelente". "El presidente es absolutamente conciente de la situacion del país y está comprometido con los cambios necesarios que el país necesita para que dejemos de vivir en crisis permanente", señaló el empresario.

De acuerdo al titular de la Cámara, "no dejaron tema por abordar, coincidieron en un 99 por ciento y quedaron en seguir conversando".

Del encuentro participaron las nuevas autoridades de la CAC: el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman; el vicepresidente III, Alberto Grimoldi; el secretario, Rodrigo Pérez Graziano, y la protesorera, María Luisa Macchiavello.



Tras ser electo el pasado 25 de noviembre, Grinman indicó la semana pasada que existen "algunas señales positivas" como "un crecimiento del 5,8 por ciento interanual" en la actividad comercial de septiembre, y sostuvo que "el tipo de cambio oficial está bien" porque a los empresarios les "permite ser competitivos".

"El Gobierno hoy no puede bajar impuestos por la situación de déficit y de necesidades que hay. Somos conscientes de eso. Pero pedimos que si no los puede bajar, no los aumente en montos y cantidades", sostuvo en diálogo con la agencia Télam.

Como desafíos de cara al futuro, el empresario señaló que el país necesita "triplicar las exportaciones para generar genuinamente las divisas" y que van a acompañar al Gobierno nacional. "Esta no es una cámara de protesta sino de propuestas", concluyó.