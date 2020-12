Axel Kicillof: “La Corte Suprema acompañó el lawfare”

"Hay que ser muy ciego para decir que no hay lawfare. En Argentina hay persecución de la Justicia", expresó el gobernador bonaerense Axel Kicillof al ser consultado sobre la carta que publicó Cristina Fernández de Kirchner en la que realizó fuertes críticas al poder judicial.



Kicillof dialogó con Toma y Daca en AM750 sobre el lawfare en Argentina, la coparticipación, la suspensión de las PASO y la campaña de vacunación contra el coronavirus en la provincia, entre otros temas.

“La Corte Suprema acompañó el lawfare. Está a la vista. Lo dijo Alberto, lo expuso Cristina”, expresó el gobernador y dijo que “una de las chanchadas” del lawfare en la Argentina fue la causa del dólar futuro, en la que fue implicado. “Yo soy víctima de eso. Va a haber un juicio oral por la causa de dólar futuro y nadie puede explicar cuál es el delito”, cuestionó el gobernador. También esta mañana habló sobre el mismo tema Santiago Cafiero, quien afirmó: "La Corte tira la pelota a la tribuna".



Coparticipación

El ministro sostuvo que la provincia de Buenos Aires es la más rica en materia de producción pero, a la vez, uno de los distritos más desiguales. “La provincia de Buenos Aires contiene situaciones de mucha vulnerabilidad. Es indiscutible la necesidad de darle más recursos", sostuvo.

“Tiene que haber proporcionalidad entre lo que una provincia aporta a la producción y a la recaudación y lo que recibe. La Provincia de Buenos Aires tiene carencias. Hay que devolverle los 6 puntos perdidos de coparticipación”, dijo Kicillof y recordó que durante el gobierno de Cambiemos, Macri le sacó plata a la provincia para dársela al gobierno de la Ciudad. “Macri me volcó una carretilla de recursos a la Ciudad de Buenos Aires de todo tipo sin justificación alguna. Desde la campaña de las elecciones venimos diciendo a la Ciudad de Buenos Aires que eso era indebido y no corresponde”, criticó el gobernador.

El funcionario agregó que la gestión de Macri atentó contra el federalismo al darle más fondos a la ciudad y expresó que ahora el gobierno porteño se victimiza con el debate por la coparticipación. “No puedo discutir que el jefe de Gobierno quiera más recursos para su distrito. Pero lo que no está bien es la victimización. Macri traspasó fondos de más a la Ciudad de Buenos Aires a través de un decreto. Ahora la reestructuración se hizo a través del Congreso con el debate de una ley”, agregó.

Elecciones primarias

Sobre las elecciones primarias, Kicillof dijo estar de acuerdo en que se discuta sobre el futuro de las PASO. "Lo determinante es la situación sanitaria con respecto a la pandemia del coronavirus. Claro que cuesta hacer una elección pero ése no es el punto. Lo particular de la discusión tiene que ver con que vamos a seguir estando en pandemia. Sería bueno discutirlo en función de argumentos y no de temas partidarios”, dijo el gobernador. “En junio o julio vamos a estar vacunando en la provincia de Buenos Aires. Las PASO serian en agosto. Creo que hay que discutirlo sobre estas cuestiones objetivas”, concluyó.