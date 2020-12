El guionista que detestaba ser bufón

Mank

(EE.UU., 2020)

Dirección: David Fincher.

Guión: Jack Fincher.

Fotografía: Erik Messerschmidt.

Música: Trent Reznor, Atticus Ross.

Montaje: Kirk Baxter.

Intérpretes: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Charles Dance, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Burke, Ferdinand Kingsley.

Duración: 131 minutos.

Disponible en Netflix

8 (ocho) puntos

Iconoclasta, dijo Martin Scorsese de Orson Welles. Maestro maldito. Se enfrentó al sistema, y seguramente a sabiendas, quedó malherido. Como un bisonte rengo –pensar en Sed de mal, en su Quinlan, en el toro que cuelga como trofeo– perseveró y filmó como un errante –preferentemente en Europa–, las más de las veces sin financiación. Continúa reverenciado. Tanto más quedará por decir, siempre.

De vez en cuando se lo invoca. Neflix mismo ayudó a desenterrar y completar el tesoro cinéfilo que es Al otro lado del viento. Ahora, empecinada en ser el nuevo Hollywood, la señal más famosa del streaming recurre a David Fincher, director de una trayectoria bisagra entre la producción de un Hollywood que decaía y el esplendor actual de las nuevas tecnologías. Fincher es un gran realizador: Seven, El Club de la Pelea, Zodíaco, Perdida. Sabe revisitar el cine, su historia, los géneros narrativos. Rasgos presentes en Mank, su nueva realización. Y lo hace desde el lugar lateral del Hollywood clásico: la figura del guionista.

Que una película lleve por título el nombre de un guionista ya dice mucho. Así como en Trumbo -el film de Jay Roach con Bryan Cranston como Dalton Trumbo, el más famoso guionista perseguido por la derecha norteamericana-, Fincher hace lo propio con Gary Oldman y su Herman Mankiewicz, situados una década antes y en los prolegómenos de lo que será el film maldito por excelencia: El ciudadano (1941).

Basada, sin decirlo, en la vida del magnate de los medios William Randolph Hearst, El ciudadano nació problemática y así fue. Hearst, en connivencia con los ejecutivos de los estudios, hizo todo lo posible por destruirla. Magistral, de narrativa quebrada, a la manera de espejos enfrentados, hoy se la señala como una de las mejores de la historia del cine. Habrá que estar de acuerdo con Pauline Kael cuando, en su controvertido artículo "Raising Kane", la señala “más cercana de la comedia que de la tragedia, aunque tan sobrecargada en estilo que parece una comedia gótica”. Fue Kael, en ese artículo, quien destacó a Mankiewicz como autor total del guión. Fue refutada, pero el debate más o menos persiste. Como sea, la participación de Mankiewicz seguramente fue decisiva. Y vale recordar que Welles nunca, nunca, elegía gente incapaz. A no olvidar: rodada en libertad total, El ciudadano fue una de las poquísimas películas de toda la historia de Hollywood enteramente pergeñada por un director.

Antes que discutir o confrontar con el film insigne –algo que sería absurdo–, el Mank de Fincher lo emula de modo lúdico. Apela al blanco y negro, simula el celuloide rayado y sus marcas para el cambio de rollo, prefiere planos abiertos con muchos personajes en acción (angulados de maneras precisas, en profundidad de campo, de diálogo constante con los rasgos teatrales de Welles). En su película, Fincher hace caber una época casi entera. El desfile de personajes abruma, las referencias abundan porque es una película cinéfila. Y la verdad es que poco sentido tendría ligarla a la disputa erigida por Kael, de alguna manera ya perimida, sobre la autoría real del guión.

En todo caso, Mank se inmiscuye en el asunto para construir su propia Xanadu, a partir de otro Kane, caído en desgracia, de un nombre parecido y trono miserable: Mank es el rey que juega el papel del bufón. Es algo que sabe porque lo entiende ese gran actor que es Gary Oldman. Lo que surge es el retrato del guionista de Hollywood, el del escritor que marca tarjeta para producir historias leídas por secretarias, en una cadena de montaje que los mantuvo en la oscuridad. “Es sólo un guionista” se oirá decir en Mank, así como sucede en In a Lonely Place, de Nicholas Ray, con Humphrey Bogart inserto en un plot policial: “¿Quién es él?”, “sólo un guionista”, nadie le pide autógrafos.

El Mank de Gary Oldman es prematuramente viejo, alcohólico irredento, y necesita del combustible que lo mata para producir (como le pasó a Raymond Chandler durante el guión de La dalia azul). Mank está encerrado, obligado a la escritura, y en esos devaneos febriles es cuando aparecen los relatos que arman el puzzle de su vida y el del guión. Rompecabezas parecido, al fin y al cabo, al de la película que alumbrará: su trato con los productores, con el equipo de escritores, la connivencia política y mediática, la relación conyugal frustrada, sus vínculos con Hearst y fundamentalmente con su pareja, Marion Davies; en suma, una mascarada que el guión de Mankiewicz articula desde una prosa aparentemente inconexa –le reprocharán que “no se entiende”-, y que dialoga fuertemente con el visionado obligado que el espectador de Mank debe hacer de la película de Welles. No es un rasgo menor: Mank pide que El ciudadano sea vista. La filiación cinematográfica es consciente, no mera postura.

La época y el cine que Mank erige es la de un desgaste en curso, la de un reino de portento que flota sobre las víctimas de la Gran Depresión, con la confianza puesta en que el público pensará y entenderá lo que las películas le digan (con las fake news a la orden del día y al servicio de la derecha, con el fin de frustrar la candidatura de Upton Sinclair al gobierno de California). La guerra está en puerta y Hollywood no se da por enterado (sólo lo hará Chaplin –otro perseguido por la derecha- con El gran dictador). En ese momento fulminante surge El ciudadano. Es la gran película de Mankiewicz porque es la gran película de Welles. Los dos, en suma, iconoclastas. ¿Por qué no iban a pelearse? Debieron hacerlo, mucho. ¿Cómo evitar el gusto por indagar en ese cine? Para hacerlo, hay que amarlo. Mank está allí, en ese sentir. Y lo hace de manera prudente, con una distancia de respeto -que no es obsecuencia- con el film que alumbró todo lo demás.

Para su desenlace, Mank elige la cumbre –con el Oscar como premio- para el guionista. Simbólicamente y por castigo, no se premió a Welles en ninguna de las otras categorías. Oldman recrea el agradecimiento de Mankiewicz, quien estuvo ausente en la ceremonia tanto como Welles, de rodaje en Brasil, en el medio de otra película conflictiva y que le valdría el despido de la RKO. Al citarlo, Fincher valida ambas figuras. Director y guionista. En este caso, desde dos egos tan geniales como castigados.