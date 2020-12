Córdoba: Sigue el escándalo por la postulación de dos abogados cómplices con la dictadura como profesores eméritos

Desde Córdoba

El escándalo por el posible nombramiento como profesores eméritos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba continúa. El martes el Consejo Superior tratará en su orden del día la solicitud que postula a los abogados José Luis Palazzo y Jorge Edmundo Barbará, ambos señalados por las demás facultades y los organismos de Derechos Humanos como colaboradores y cómplices de la última dictadura. Acorralado por lo que se ha dicho –y demostrado- sobre él, el exfuncionario de facto Barbará decidió bajarse per se de la distinción.

Este diario tuvo acceso a la nota que el abogado envió al decano de Derecho, Guillermo Barrera Buteler, para “efectuar aclaraciones” y una “solicitud”. Entre las aclaraciones, Barbará termina admitiendo que (sí) fue subsecretario y secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba desde el 8 de mayo de 1981 hasta el 10 de diciembre de 1983”. También que es cierto que firmó una “Carta Abierta dirigida al Embajador de Estados Unidos fijando posición en relación al momento político que se estaba sufriendo”.

Para desvirtuar lo que califica como “el segundo motivo de ataque”, Barbará arguye que esa publicación “se trata de una fotocopia con una multitud de nombres carentes de firma alguna, que no puede validar jurídicamente documento alguno”. Y menciona a modo de ejemplo (¿o advertencia?) “el caso de un docente universitario” que le ganó un juicio a la Universidad Tecnológica, “según sentencia Nro. 269 de fecha 1986 de la Excma. Cámara Federal de Córdoba”. “En esa línea, niego mi participación en la referida Carta Abierta contenida en una mera fotocopia sin firmas”, continúa.

En la nota fechada el 7 de diciembre, Jorge Edmundo Barbará solicita “no obstante las aclaraciones precisas antes efectuadas y al convicción de que me asisten las calidades suficientes para investir la distinción de Profesor Emérito, las difíciles condiciones que a la fecha transcurre la vida de la educación y del país en general, me llevan a evitar profundizar discusiones dañinas para la Universidad Nacional de Córdoba”. Y concluye “por ello, solicito se retire la propuesta efectuada por unanimidad por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho (…) no sin antes agradecer el voto unánime hacia mis calidades personales y académicas que emitió oportunamente”.

Uno que se baja, el otro que ni

Quien no ha dicho ni una palabra es José Luis Palazzo, el otro abogado propuesto para profesor emérito. En estos días ha quedado aún más al descubierto que Palazzo tiene inédito el récord de haber sido defendido, recomendado y reconocido como un "luchador frontal" un colaborador del genocidio que vivió el país por el propio Luciano Benjamín Menéndez. De puño y letra, Menéndez alias “el Cachorro”, “el Chacal” y “la Hiena”; escribió: “Conozco al Dr. Palazzo desde hace muchos años por ser sobrino de una tía política mía. Tenemos pues parientes comunes y además lo he tratado permanentemente. No sólo el Dr. Palazzo no tiene simpatías ideológicas izquierdistas, sino que ha sido un luchador frontal contra los elementos comunistas que en su oportunidad infestaron nuestra provincia, en particular la Empresa Provincial de Energía. Allí en EPEC actuó y desplazó a los seguidores nada menos que de Tosco”.



El 8 de marzo de 2013 y durante su declaración en el Megajuicio La Perla-Campo de La Ribera, Silvia Di Toffino, la hija del sindicalista Tomás Carmen Di Toffino que fue secuestrado el 30 de noviembre de 1976 de en la puerta de su trabajo, presentó como prueba de los crímenes de los que fue víctima su padre la carta escrita a mano por Menéndez. Di Toffino fue el “segundo de Tosco” para sus compañeros y quien se hizo cargo del Sindicato de Luz y Fuerza a la muerte del líder del Cordobazo.

“Hay que ver si el Consejo Superior de la UNC los va a convalidar o los rechazará a ambos. O lo patea para adelante", intentó prever una decana que está en contra de las designaciones ante este diario. "No tenemos antecedentes de que rechacen lo que les propongan por unanimidad, así que veremos qué sucede ya que todo esto ha salido a flote”.

Por su parte un funcionario que se auto definió como un “verdadero doctor en derecho” y pidió privacidad para su nombre, confió su “fastidio y bronca porque estas cosas sigan sucediendo a pesar de todo lo que ya probó, se condenó y se supo en los juicios (por crímenes de lesa Humanidad). Piense usted que menos mal que Menéndez no se propuso ser gobernador de Córdoba; sino acá hubiera pasado como con (Domingo Antonio) Bussi en Tucumán (quien además de asolar la provincia durante la dictadura, continuó como gobernador ya en Democracia desde 1995 hasta 1999). Furioso, el profesional señaló que “lo más preocupante es que (a Palazzo y Barbará) los hayan elegido para eméritos en votación unánime del Consejo Directivo de Derecho y encima los propuso el ahora vicerrector, (Ramón Pedro) Yanzi Ferreira ¡A dos tipos que son cómplices de la dictadura! Imagine si esto no saltaba como está saltando... Estos dos tipos ya estarían nombrados. El si pasa, pasa del macrismo hizo escuela”, se indignó.

Este martes Córdoba espera que su Universidad de 407 años, la de la Reforma de 1918, esté a la altura de la Historia.

...

Carta de Menéndez



Córdoba, 16 de octubre de 1980

Luciano Benjamín Menéndez

General de División

Al Sr. Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Cnl D Oscar A. Joan

De mi mayor consideración:

Me dirijo al Sr. Coronel porque he tenido noticias de que el Dr. Jose (sic) Luis Palazzo tiene una objeción, formulada no se sabe porqué Servicio de Inteligencia, por inclinaciones ideológicas izquierdistas.

Quiero desvirtuar de plano semejante calumnia.

Conozco al Dr. Palazzo desde hace muchos años por ser sobrino de una Tía política mía. Tenemos pues parientes comunes y además lo he tratado permanentemente. No sólo el Dr. Palazzo no tiene simpatías ideológicas izquierdistas, sino que ha sido un luchador frontal contra los elementos comunistas que en su oportunidad infestaron nuestra provincia, en particular la Empresa Provincial de Energía. Allí en EPEC actuó y desplazó a los seguidores nada menos que de Tosco.

Ruego entonces al Sr. Coronel que se sirva darle a esta carta el trámite que juzgue conveniente a fin de eliminar tan injusta como errónea calumnia del legajo del Dr. Palazzo.

En la seguridad de que el Señor Coronel arbitrará las medidas para que se haga justicia, lo saludo con mi afectuosa consideración de siempre.

Luciano Menéndez