Jornada muy movida en el Senado

Son 4 legisladores que dejan el bloque comandado por Armando Traferri, mientras Los Fiscales Edary y Schapapieta temitieron el pedido de desafuero del representante de San Lorenzo

La primera e inmediata respuesta política tras las dos horas y media de conferencia de prensa del senador Armando Traferri ayer en Rosario, fue el quiebre del bloque de senadores provinciales del Partido Justicialista. Sobre el final de los dichos del legislador que está en la mira de una investigación judicial sobre juego clandestino en la que fue involucrado directamente por el ex fiscal actualmente detenido Gustavo Ponce Asahad, cuatro de sus ex compañeros de bancada presentaron por Mesa de Entradas del Senado santafesino el documento por el que oficializan sus deseos de pasar a conformar el bloque “Lealtad” del Partido Justicialista. Firman: Marcelo Lewandowski, Marcos Castelló, Alcides Calvo y Ricardo Kauffman. Dejan abierta en el documento la “posibilidad de incorporar otros senadores a este bloque” además de los mencionados. Y allí todos esperan la decisión del senador Eduardo Rosconi y de Cristina Berra, que alternativamente han votado junto a este sector muy cercano al gobernador Omar Perotti y también han levantado sus manos para acompañar al sector que lidera el propio Traferri. Por otra parte los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery daban los últimos retoques al escrito por el que piden ante el Senado el desafuero de Traferri para poder afectarlo a un proceso penal como sospechoso de un delito.

“Esto no es nuevo, el bloque se parte ahora pero ya venían las disidencias hace tiempo. El punto de quiebre fue cuando los senadores que se alinean con Traferri decidieron avalar las leyes anti Sain sin tener miramientos en dificultar la tarea de un ministro clave del gobierno al que pertenecen”, dijo una fuente cercana al nuevo bloque peronista en la Cámara alta. El otro punto que marcan es el del famoso comunicado conjunto. “Se había acordado en una larga reunión que no habría ningún comunicado y cuando nos fuimos el NES distribuyó un escrito a la prensa diciendo que todo estaba consensuado, cuando además no era así”, insistió la fuente.

Cuando empezó la conferencia de prensa el bloque de senadores provinciales del PJ tenía 12 miembros, a minutos de terminar Traferri de responderle a los periodistas quedaban sólo 8. Y como se escribió al comienzo la nueva bancada -que deberá elegir autoridades- espera que sumen otros legisladores, presumiblemente los mencionados Rosconi y Berra. Aunque tampoco se descarta que ambos formen un tercer bloque peronista. Así las cosas, del lado de Traferri los que están seguros son José Baucero, Guillermo Cornaglia, Rubén Pirola, Osvaldo Sosa y Joaquín Gramajo.

La división del bloque de senadores provinciales del oficialismo ya se esperaba. La semana pasada, cuando estalló el escándalo por los dichos del ex fiscal de Rosario, el Nuevo Espacio Santafesino (NES) que lidera el senador Traferri de San Lorenzo emitió un documento en su respaldo, pero pocas horas después los senadores identificados con Perotti tomaron distancia de ese documento ante “el momento que se vive de público conocimiento”. La fractura ya era un hecho y este lunes se formalizó. Las diferencias estaban a la vista desde el mismo momento de la transición (segundo semestre de 2019), período durante el cual Perotti tuvo que soportar que le dieron la bienvenida aprobando, a fines del año pasado, el presupuesto 2020 elaborado por el gobierno saliente. "Se ve que era un muy buen presupuesto –ironizó Traferri ayer– porque terminamos el año con superávit y las cuentas en orden".

Los cuatro senadores del nuevo bloque Lealtad expresaron ayer oficialmente que tomaron la decisión “por distintas razones” pero principalmente por “la diferencia de criterio (con el sector que conduce Traferri) al articular políticas públicas del gobierno provincial encabezado por Omar Perotti y en el tratamiento de distintas iniciativas legislativas”. Y agregan que “nuestra decisión es seguir trabajando por el bien de nuestra provincia con los principios que siempre ha tenido el justicialismo”.

Ayer, en la conferencia de prensa Traferri evitó en todo momento confrontar directamente con el gobernador. Y para eso utilizó la estrategia de arremeter contra su ministro de Seguridad, Marcelo Sain, al que responsabiliza directamente de la investigación judicial en su contra. Pero Perotti ya ha dado al menos tres pasos muy concretos: desautorizó el comunicado conjunto que pretendía el NES presentar como el sello de la unidad detrás de Traferri, vetó las dos leyes que le ataban las manos a su ministro de Seguridad y autorizó que sus senadores oficializaran la ruptura del bloque.