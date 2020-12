Traferri se defendió y apuntó al ministro Sain

El senador por San Lorenzo Armando Traferri se prestó ayer a dos horas y media de conferencia de prensa, tiempo en el que respondió preguntas de más de 20 periodistas, para defenderse de la grave situación generada después de que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery dijeran el viernes pasado que pedirán el desafuero (trámite que se concretará mañana) porque tienen pruebas suficientes como para imputarlo en la investigación que siguen a una red de juego clandestino con protección política y judicial. Traferri anunció que no renunciará a la inmunidad "porque no están dadas las garantías".

El senador se presentó con su abogado defensor José Luis Vázquez. Acusaron al ministro Marcelo Sain de "estar detrás" de la declaración del exfiscal detenido Gustavo Ponce Asahad que lo incriminó y a los fiscales investigadores. Según Traferri y su defensor, "Sain maneja una agencia de inteligencia con carpetazos permanentes".

En todo momento Traferri separó a Perotti de Sain: "No creo que el gobernador esté involucrado en esto", pero dijo "tener certeza" de la participación de Sain en una operación judicial en su contra. Fue muy notoria la estrategia de preservar al gobernador, quizás dejando abierta la posibilidad de algún nivel de acuerdo futuro. “No puedo inmiscuir al gobernador en este tema, que es una falsa denuncia. Esto lo afronto yo y voy a demostrar el armado de esto”, dijo.

Con respecto a la investigación penal que lo tiene involucrado, Traferri admitió los encuentros que el exfiscal Gustavo Ponce Asahad reveló y que fueron al menos tres en la sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario o Centro Cultural Arabe “Iamame Charife”, del cual Ponce tenía las llaves y es donde se comprobó que el empresario de juegos de azar legales e ilegales Luis Peiti le entregó una coima de 10.000 dólares el 9 de julio de 2019. También reconoció las llamadas y mensajes entre ambos. En todos los casos dijo que se reunieron por cuestiones institucionales referidas al funcionamiento del MPA y desmintió cualquier otro motivo. Para escudarse puso como ejemplo reuniones y cenas o almuerzos con otros fiscales (mencionó a Adrián Spelta, Marita Iribarren Aquiles Balbis, el juez federal Marcelo Bailaque, entre otros).

Anunció que todos los mensajes de whatsapp están guardados y que pondrá su teléfono a disposición de la Justicia cuando llegue el momento. Con respecto a la inmunidad parlamentaria, explicó que no va a renunciar a ella porque no tiene garantías. "Si no fuera senador ya me hubieran metido preso", dijo, profundizando su argumentación de que la incriminación que le hizo Ponce Asahad se debe a una operación política y de inteligencia en su contra, y que la misma obedece a los desacuerdos políticos con el gobierno provincial. "Sain vino a romper todo, a generar conflictos políticos". Y señaló que cada vez que acercaban posiciones con el gobierno salía Sain para desbaratar posibles acuerdos.

El abogado Vázquez fue el encargado de confrontar y tirar la munición gruesa. Dijo que "Sain no es ministro de Seguridad sino jefe de inteligencia de la provincia de Santa Fe" y especuló, a "título personal", que "¿no habrá algo que tenga que Sain que si se conociera o difundiera pondría en riesgo la función y la persona del gobernador?", en referencia a que una especialidad de Sain es hacer inteligencia.

Vázquez anunció que cuando ingrese el pedido de desafuero al Senado, Traferri pedirá que las reuniones de la comisión de juicio político “sean públicas”.

El legislador completó con un crítico diagnóstico de la seguridad pública y la gestión de Sain, describiendo que "en seguridad vamos para atrás, no hay resultados. Lo que estaba en el gobierno anterior no iba, y esto menos". "Sain se dedica a los carpetazos", fue otra de sus acusaciones.

Cuando Rosario/12 le preguntó respecto de la mala relación que mantiene el bloque de senadores del PJ con Perotti, el representante de San Lorenzo dijo: "Perotti hoy está sufriendo la Gobernación. No la disfruta. Lo conozco hace 31 años. Así el peronismo no tiene destino en 2021, mucho menos en 2023. Se trata de saber cómo construir en la política. O vos me seducís para que sea parte de tu espacio y también tengo que ser parte. No sé a dónde vamos en seguridad, en obra publica, en medio ambiente y en trabajo. No hay que ser necio. También ocurrió la pandemia, que nos paralizó. Pero si hubiera un esquema de diálogo en el cual se nos dijera que hay planificación, que en seis meses se larga algo, sería distinto. Hoy no hay nada de eso".

La extensa conferencia tuvo momentos tensos, en particular cuando Traferri y su abogado apuntaron al periodismo y en particular señalaron a un prestigioso colega de larga trayectoria en la ciudad de haber hecho operaciones en su perjuicio, lo que provocó un cruce de alto tono con el colega, que estaba presente, entre otros.

Con respecto a la relación con el también detenido ex fiscal regional Patricio Serjal, el encargado de responder fue el abogado defensor: "El senador cree haberlo visto una sola vez a Patricio Serjal. O dos. O tres. Era respecto del funcionamiento del Ministerio Público. Falta de fiscales, esas cosas. Se le solicitaba al senador para mejorar cuestiones del MPA". Traferri quiso aclarar que cuando el ex gobernador Lifschitz envió el pliego para nombrarlo fiscal regional a Serjal él no lo conocía y que para ellos era mejor candidato el fiscal Miguel Moreno.