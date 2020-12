Una reconstrucción que no descubre la verdad

Casi diez meses después de que Carlos Orellana fue a bailar a La Fluvial y su cadáver apareció luego en el río Paraná, la Fiscalía de Rosario realizó la reconstrucción parcial de aquella noche fatídica del 24 de febrero. Y la querella liderada por Edgardo, el padre de la víctima, volvió a reclamar luz sobre algunos aspectos del caso que no se investigaron. Por algo es que hay 4 policías imputados por falsear datos en la causa, y ahí están los indicios de sangre en un baño que fue lavado luego de la desaparición del joven. Y diez meses después, la pesquisa no avanzó más.

"La intención hoy es ubicar a los testigos en la escena del hecho sin ingresar en zona de interrogatorio, que corresponde al juicio oral. Si bien es importante, estamos reconstruyendo dos de las tres secuencias el hecho: lo que sucedió adentro del boliche, lo que sucedió afuera, pero esto es parcial porque queda sin examinar la secuencia que se inicia con el reingreso de Orellano al boliche hasta su muerte y es la parte más difícil de la investigación, y eso explique tal vez los rastros de sangre en el baño del local", recalcó el abogado Salvador Vera, representante legal de la familia de Bocacha Orellano, tal como se lo conocía a este chico de 24 años del barrio Empalme Graneros.

Los fiscales Patricio Salduti y Adrián Spelta supervisaron el procedimiento con personal de Prefectura, 17 testigos y un maniquí plástico para simular la presencia de Orellano aquella noche, desde que llegó a bailar al boliche Sr. Ming - Riverside, propiedad del empresario Guillermo Woelflin, hasta que fue sacado por la fuerza por los patovicas.

La querella sostiene que Orellano fue golpeado en el interior del boliche y expulsado. Que afuera, sobre la vereda que da al río, los guardias y policías sumaron más golpes y maltratos al muchacho. Sostienen que Bocacha quiso reingresar al boliche, y que entonces la paliza fue peor, y culminó con el lanzamiento del cuerpo al río.

"Esto reafirma lo que se dijo con palabras, la reconstrucción con un muñeco, la posición del cuerpo, si estaba arriba de la baranda, no se cómo haría para dormir ahí, ni que fuera un pajarito -se burló Edgardo Orellana de la versión de los imputados-. Esperemos que se pueda hacer justicia, esto tendría que haber pasado 9 meses atrás, no ahora, viene muy enredado, pero bueno, veamos qué pasa", dijo. Por ejemplo, la querella señala que se camufló un baño que en la primera revisión ocular no había sido revisado, y que cuando una perito de parte acudió encontró rastros de sangre que no habían sido relevados.

"Están los registros del telefono del titular del local y hay otros elementos que hemos extraído de otros teléfonos, por ejemplo del jefe de seguridad dando órdenes al resto del personal de seguridad de que tenían que ponerse de acuerdo y declarar todos lo mismo”, señaló Vera.

Orellano, que persiste en la búsqueda de justicia por su hijo reiteró su teoría del tráfico de influencias y encubrimiento: "Si nadie salió a decir lo que vio es porque están encubriendo. Llegan tarde con todo. Las pruebas las tienen desde el primer día. La causa estuvo cajoneada, estoy convencido", aseveró.

Por el momento, la causa tiene imputados a cuatro policías por ocultamiento de pruebas y falseamiento de actas. Dos son una pareja de policías que esa noche cumplía allí adicionales de vigilancia, Karina G. y Gabriel N. Además, Pablo B. y Brenda L., comisario y sumariante de la seccional 2°, acusados de incumplimiento de funcionario público.