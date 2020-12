Averiguación de paradero de  ex operador de Corral

Desde Santa Fe

El juez Marcelo Bailaque –que subroga el Juzgado Federal Nº2 de Santa Fe- ordenó ayer la “averiguación de paradero” del ex secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe Mariano Javier Hoet y dispuso que efectivos de tres fuerzas –la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de Santa Fe- lo busquen y notifiquen de un llamado a indagatoria que tiene pendiente en el tribunal. Hoet estaba citado a declarar el miércoles pasado, 9 de diciembre, en una causa por supuesto “fraude en perjuicio de la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”, pero no se presentó porque no lo encuentran y no pudo ser notificado. El juez pidió informes y el municipio le respondió que el ex funcionario tiene su domicilio en Colastiné, en la zona de la costa, y es el mismo que figura en el expediente porque la Policía Federal lo informó hace tiempo. Ante la situación, Bailaque dispuso entonces que lo vuelvan a notificar, pero no sólo la Federal, sino también la Gendarmería y la Policía de la provincia y que la “averiguación de paradero” se anote en “los registros de cada repartición” y en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Fuentes judiciales explicaron a Rosario 12 que el pedido de paradero es “una búsqueda parecida a la de un imputado que está prófugo, pero la diferencia es que las policías en lugar de detenerlo, debe notificar la citación a indagatoria”, que está pendiente. Si lo encuentran y una vez que reciba la cédula, Hoet tiene tres días para presentarse en el Juzgado a declarar.

El fiscal federal Walter Rodríguez investiga el alquiler de una casa del ex diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alvaro González, en Moreno al 2400, donde operó el comando de Gendarmería en Santa Fe durante tres años, entre 2016 y 2019. Fue una contratación directa de Corral que se resolvió en tiempo récord -en un trámite expres de cuatro días hábiles- y le reportó a González ingresos por más de 2 millones de pesos en ese lapso.

Rodríguez pidió las indagatorias de Hoet y del comandante mayor de Gendarmería Pedro Héctor Ortubia, que era el jefe del escuadrón de la fuerza, el 20 de julio. El juez Bailaque la ordenó el 8 de octubre, pero recién dispuso la audiencia para el 9 de diciembre. Como Hoet, no se presentó porque no lo encontraron y no pudo ser notificado, el fiscal requirió la “averiguación de paradero” del ex operador de Corral, que es la que Bailaque ordenó en la causa.

Hoet y Ortubia están imputados por supuesto “fraude en perjuicio de la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.