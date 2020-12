La Sputnik y los aviones

Si bien comentó que ayer mismo se había comunicado temprano con su segunda, Carla Vizzotti, y que los funcionarios del Anmat que están en Moscú ya están enviando información, el ministro de Salud, Ginés González García, evitó confirmar si la vacuna rusa Sputnik V llegará a tiempo para que se aplique a 300 mil personas antes de fin de año, como anunció el presidente Alberto Fernández. "No lo puedo decir, porque nosotros estamos haciendo todo lo que habíamos dicho, pero lamentablemente hay variables difíciles como dificultades con los aviones. No es algo simple, pero queremos hacerlo y es la voluntad política del Presidente”, dijo el ministro. Contó que Vizzotti y los funcionarios están visitando las plantas donde se produce "el núcleo duro" de la vacuna, que es en Rusia. Luego eso se envía a las otros laboratorios donde se terminarán de procesar las millones de vacunas que llegarán al país. Se mostró optimista respecto a la efectividad de la Sputnik, pero no pudo precisar cuándo comenzará a aplicarse. "Lo que puedo asegurar es que las vacunas que lleguen van a ser distribuidas con equidad absoluta según las necesidades de cada provincia, tal como hicimos desde el primer día", afirmó el ministro de Salud.