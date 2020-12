Coronavirus en España: el aumento de casos es preocupante e impondrían más restricciones

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió que el aumento de casos de coronavirus en el país es “preocupante” y que no descartan aumentar las restricciones para evitar contagios durante las fiestas. “No podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia”, afirmó el mandatario frente al Congreso de los Diputados.

"En estos últimos días, estamos viendo un preocupante aumento del número de contagios", sostuvo Sánchez. España fue uno de los primeros países europeos en sufrir la segunda ola de la pandemia y en imponer nuevamente restricciones a la movilidad de la población.

A fines de noviembre, la incidencia de la pandemia se había reducido, pero en diciembre comenzaron a registrarse unos 9.000 casos por día, según cifras del Ministerio de Salud, que el martes notificó más de 10.000.

"Si hay que endurecer el plan de Navidad, no tengan dudas de que el Gobierno propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer el plan de Navidad, porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia", dijo Sánchez ante los diputados.

El mandatario pidió que se respeten las medidas de prevención establecidas por la cartera de Salud: lavado de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas, evitar las reuniones sociales. “La manera de prevenir los contagios es que todos actuemos como si estuviéramos contagiados porque no sabemos si estamos contagiados”, señaló.

"Hemos luchado mucho todo el año; no tiremos todo por la borda depende de nosotros depende no abrir la puerta a una tercera ola. Saldremos adelante, pero depende de nosotros el que no haya una tercera ola en el país", insistió.

España, uno de los países europeos más golpeados por la pandemia, registra hasta ahora más de 48.000 fallecidos por coronavirus y 1,7 millones de casos, según las cifras oficiales.

El presidente del Gobierno reiteró que España está lista para dar comienzo a la campaña de vacunación una vez reciba las dosis de la Unión Europea (UE), cuyo organismo regulador aún debe dar su visto bueno a la primera vacuna la próxima semana.