Juanse Aciar estrenó Enlace, su primer disco solista

El joven músico Juanse Aciar, de 21 años, estrenó recientemente su primer disco, Enlace, que contiene siete canciones de autoría propia que recorren distintos géneros musicales. La familia de músicos de la que proviene le facilitó conocer a Dante Spinetta y Fito Páez, influencias presentes que dejará ver en su etapa solista.

"Creo que fue el cierre de un proceso que venía desde hace cuatro años y el haberlo sacado fue muy importante", contó el artista. Desde 2014 se aventuró a componer cada uno de sus temas, pero recién en 2017 los empezó a grabar, concluyendo a fines del año pasado.

Juanse ya venía desde su adolescencia tocando en bares y distintos eventos. Fue en ese recorrido que encontró el apoyo de su gente, porque "les gustaba lo que hacía" y "me fue impulsando a seguir componiendo". "Fue largo y copado todo ese camino", expresó.



El disco está integrado por 7 temas, en donde el joven músico no se centra en un género en particular: "Todas las canciones son distintas y el disco es amplio". Fue por eso que lo llamó Enlace. "Creo que es una unión entre todo lo que venía juntando de los géneros que me gustan y que después se unieron en la composición", relató.

Enlace tiene como corte principal Luna Violenta, canción que ya se escuchaba el año pasado como uno de los adelantos del disco. Luego está Sentado, con una base de reggae. Como tercer tema incluyó Believe You, que fue cantado junto a Esekalderiano, dando toques de rap.

Lluvia interior, lo cantó junto a su hermana Chiara, y quizás es la canción que demuestra el talento vocal de los Aciar. La melodía deja que ambas voces jueguen en diferentes tonos mientras se mantiene la base del teclado.

Nahuel Torrez hizo los coros en Chacayllanto, una chacarera que además de un bombo legüero, tocado por Emiliano Alauie, suma toques de electro en su canto. El tema que le sigue es el más conocido de Juanse: Samba Reggae Todo el día, al menos quien lo haya visto tocar o escuchado en alguna radio local, automáticamente lo identifica con él.

El cierre del disco es con Si Volar, un tema que describe la combinación de rock, rap y punk que emerge en Salta.

"Generalmente un disco tiene que tener un seguimiento y no puede tener tanto desfasaje, pero yo quería mostrar lo que hago, lo que me gusta con los géneros con los que me sienta cómodo", relató Juanse. La producción del disco la hizo junto a Beto de la Fuente, ex bajista de Luca Makonia.



Quienes siguen "lo nuevo" en Salta, saben que a Juanse se lo asocia con los artistas Cochi y seres extraños, Encuadra, Viento de Oriente, entre otros, jóvenes talentos que además de marcar un profesionalismo en sus composiciones, también forman parte de su grupo de amigos. "Se les está dando más importancia a los géneros y la juventud y hay mucha onda del público", manifestó.

El disco iba a salir a principios de año, pero se presentó la pandemia. Lejos de parar toda la producción, "tuvimos más tiempo para hacerlo mejor", contó. "En eso me ayudó mi papá, sus amigos, y puedo decir que el disco tiene mucha ayuda colectiva", recordó. Juanse es hijo de Sebastián Aciar, cantante y fundador de la banda de rock infantil Juanetes.



Tener un padre músico, sin duda influyó en todo su desarrollo artístico. "Desde la panza me ponían los auriculares y sonaba Fito Páez y Dante Spinetta, músicos que al día de hoy son de mis influencias más cercanas", relató. Además, su familia tucumana lo crío entre zambas y chacareras.

Juanse se consideró un privilegiado al momento de afrontar la pandemia y cómo repercutió en todo el mundo, incluyendo la parte artística. "Los artistas callejeros sufrieron más porque el ingreso era en los bares y en las calles, yo tenía las herramientas para sentarme y hacer una transmisión en vivo", sostuvo.

Eso le permitió hacer shows en los que podía pasar la gorra virtual. "Fue una crisis para todos, pero también despertó realmente un lado que no habíamos investigado", en referencia a la virtualidad. Por eso, indicó que el artista "tiene que saber un poco de todo, de arreglar un micrófono hasta hacerse de publicidad en redes".

El joven espera hacer la presentación de Enlace con público presente, con transmisión en vivo de por medio, mientras tanto, ya se encuentra en las plataformas de Spotify, YouTube, Soundcloud y Apple Music.