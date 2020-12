Carla Vizzotti desde Rusia: "la aprobación de la vacuna Sputnik está encaminada". 

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó este viernes desde Rusia que la comitiva que viajó a ese país para la concreción de la llegada de la vacuna Sputnik V a la Argentina "avanza en el trabajo de verificación técnica" a cargo de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) así como en los trabajos vinculados a la logística.





"Estamos trabajando en avanzar en todos los últimos pasos de la logística y el traslado de la vacuna" así como en lo "vinculado a la verificación técnica", sostuvo Vizzotti en una entrevista publicada en el sitio RT en Español, el primer canal de televisión ruso en idioma castellano con señal de alcance mundial.



En este sentido, explicó que "las inspectoras del Anmat enviaron a la Argentina información respecto de los lotes que van a llegar, de los lugares de donde vienen, del control de calidad y documentación específica".



Con ese fin, durante esta semana, la comitiva argentina visitó las plantas del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, que creó la Sputnik V, y la de Generium, que forma parte del proceso de producción del fármaco.



"Tuvimos una puesta en común con las inspectoras de la Anmat que seguían recopilando información y hemos tenido reuniones con el fondo Gamaleya, quienes hicieron un análisis muy importante con 78 casos y 94 por ciento de eficacia global y 100 por ciento en casos severos y un perfil de seguridad muy bueno", indicó Vizzotti.



"Así avanzamos con el Anmat y con este desafío del traslado en pandemia donde, además, hay que tener en cuenta el clima de Rusia", sostuvo la funcionaria.



En tanto, remarcó que "hasta ahora tenemos la posibilidad de contar con dosis para vacunar entre 20 y 25 millones de personas entre enero y junio de 2021", y ratificó que en el primer embarque en el que se trabaja "serán enviadas 300.000 dosis del componente Ad26, del componente uno" con el objetivo de que "lleguen antes de fin de año".



"Luego, irán el segundo componente y el resto de las dosis", dijo, tras destacar que "el punto crítico ahora es escalar la producción en todas las vacunas, y eso es lo que se está planteando como el gran desafío".



Esto apunta a que "para marzo tengamos un porcentaje importante de la población de mayor riesgo inmunizada", amplió Vizzotti.



La funcionaria recordó que el contrato firmado por la Argentina contempla que el país debe "recibir componentes para 10 millones de personas entre diciembre, enero y febrero".



En particular sobre la logística, la secretaria dijo que hay varias reservas de vuelos con Aerolíneas Argentinas a partir del 22 de diciembre.



"Siempre fue la idea que Aerolíneas Argentinas traiga las vacunas, tienen la logística muy aceitada, hay un equipo muy fuerte desde el punto de vista técnico. Se trabaja con una empresa de logística que lo lleva hasta al aeropuerto", añadió.



Respecto de la refrigeración, puntualizó que "el primer embarque seguro va a ser la de -18 grados y vamos a esperar si en enero tienen los datos de termoestabilidad y podemos simplificar la vacunación".



En tanto, luego de que el presidente Vladimir Putin dijo públicamente que no se ha aplicado la primera dosis porque todavía no se recomienda para personas mayores de 60 años, Vizzotti manifestó que "la recomendación hasta ahora con la Sputnik V es vacunar hasta los 60 años porque estaban terminando de analizar los datos. Nos confirmaron que analizaron los datos y ya recomendaron ampliar la edad para vacunar".



Por otra parte, respecto del consumo de alcohol de las personas que sean vacunadas, Vizzotti dijo que "la recomendación para todas las vacunas, no la de Covid sola, es que cuando uno consume alcohol en exceso y de forma crónica pierde la respuesta inmune en relación a generar anticuerpos".



"El consumo moderado de alcohol habiéndose vacunado no tiene ningún impacto en la vacunación", aseguró.