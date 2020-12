Quiénes y cómo participan de las audiencias por la venta de Costa Salguero

Este viernes, al cierre de la semana en que se retomaron las jornadas de audiencia pública por la rezonificación de Costa Salguero- Punta Carrasco, tras un parate debido a la agenda legislativa que incluyó la última sesión del año que se realizó el jueves 10, el rechazo a la iniciativa privatizadora del Ejecutivo porteño es casi total. El 98,3 por ciento de las personas que intervinieron en las nueve jornadas realizadas hasta el momento se opuso al proyecto impulsado por Horacio Rodríguez Larreta para construir un barrio náutico con edificios de diez pisos en la Costanera Norte. El dato surge del relevamiento realizado por el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, que registró también que los argumentos más empleados por los expositores a la hora de oponerse a la privatización de la costanera fueron: primero, la falta de espacios verdes en la Ciudad, segundo, recuperar el acceso al río, y en tercer lugar, que se trata de una ley anticonstitucional.

Las nueve jornadas de la audiencia, en la que expusieron 768 personas, se realizaron entre el 27 de noviembre y el 18 de diciembre último. El Colectivo de Arquitectas, el mismo que el 28 de septiembre pasado envió una carta con la firma de 342 profesionales a los 60 legisladores de la Ciudad advirtiendo que era "muy grave y preocupante" la autorización para construir un barrio náutico en la Costanera Norte, armó un grupo para seguir las exposiciones y relevar la participación.

A través de un Excel compartido, las integrantes del Colectivo fueron tomando nota de los diversos argumentos vertidos por los participantes, al mismo tiempo que consignaron la edad, el género y las opiniones a favor y en contra del proyecto oficialista.

El primer dato, que por lo contundente salta a la vista, es que la opinión del 98,3 por ciento de quienes participaron en las jornadas (del 27/11, 30/11, 1/12 y 2/12, y del 14 al 18/12) fue contraria al proyecto que impulsa la construcción de un barrio premium con diez bloques de edificios que irán de los 18 a los 29 metros de altura sobre la avenida Costanera Rafael Obligado. En cifras: de las 768 personas que intervinieron, 755 estuvieron en contra y 13 a favor.

En cuanto a los principales argumentos esgrimidos por los participantes y teniendo en cuenta que mayoría no esgrimió sólo uno, la distribución fue la siguiente: 409 personas argumentaron que faltan espacios verdes; 409 que hay que recuperar el acceso al río; 264 que se trata de una ley anticonstitucional; 264 frenar la venta de bienes públicos; 128 por el cambio climático; 125 porque la urbanización implicará una barrera entre el río y la Ciudad; 107 porque vulnera leyes, entre ellas, el Plano Urbano Ambiental (PUA); 96 aporte de más servicios ecosistémicos;76 porque es una estafa electoral.

Entre los razones a favor, el relevamiento señala tres argumentos principales: primero, que el proyecto "está validado por instituciones como SCA (Sociedad Central de Arquitectos), Fadea (Federación Argentina de Entidades de Arquitectos) y Fadu (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA). Argumento que se apoya en que estas tres organizaciones, convocadas por el Gobierno de la Ciudad, organizaron el Concurso Nacional de Ideas: Buenos Aires y el Río "Parque Salguero" para urbanizar el área. Un concurso público y requisito ineludible que estableció la Ley 6.289 que autoriza al Ejecutivo porteño a vender los predios Costa Salguero-Punta Carrasco. Segundo, que la rezonificación para uso "residencial y otros usos (comercios) le otorga vitalidad y seguridad". En tercer lugar, que "estamos recuperando las tierras que no teníamos", ya que estaban ocupadas por las dos concesiones.

Otros datos consignados por el Colectivo de Arquitectas señalan que hubo mayoría de mujeres exponiendo: 63,9 por ciento. Y con relación a la edad, registraron que el 70,7 por ciento fueron mayores de 30 años (29,3 menores de 30).

La arquitecta e integrante del colectivo María José Leveratto dijo a Página/12 que "el lunes se retomaron las audiencias, que van a durar hasta el 29 de diciembre y después todo enero, porque son 7053 personas las que tenemos que hablar, y con este récord de inscriptos nos queda claro que esto ya es un hecho de participación superhistórico. Por otra parte, lo que venimos viendo en estos días es que hay mucha gente joven participando. Gente que participa por primera vez en estas cosas y que opina con un montón de fundamentos y argumentos serios".

Para la arquitecta, "el nivel de la audiencia está siendo muy alto en términos argumentativos. Además, por primera vez es una Audiencia que tiene un tema que es un bien común pero que no nos afecta a ninguno directamente, hay otras veces en que tenés gente opinando en una audiencia porque están por construir una torre cerca de su casa o barrio, o porque quieren una plaza y no la consiguen. Pero en este caso es indudable que es algo que despertó alguna fibra dentro de los porteños y porteñas, y es increíble. Por supuesto que hay personas de los partidos políticos u organizaciones de base, pero hay otro montón de gente que no es de ese perfil y que ha vencido incluso su timidez para participar. Que se ponen nerviosos, que les tiembla la voz, pero que tuvieron las ganas de sumarse e intervenir".

Leveratto explicó que además de los argumentos relevados, también hay "muchos reclamos a los legisladores que responden a Martín Lousteau y el socialismo porque no fue lo que dijeron en campaña. Por otra parte, como mucha gente está respondiendo a los argumentos que propone el Gobierno de la Ciudad, salieron muchas mujeres a decir que ´no nos digan que para que un lugar sea seguro lo tienen que llenar de bares y comercios. No nos conviertan en consumidoras, queremos ser usuarias del espacio público y no necesariamente consumidoras´".