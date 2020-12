Rusia comenzó a vacunar a sus cosmonautas

Rusia le aplicó a un equipo de cosmonautas la vacuna Sputnik V. Los astronautas Oleg Artémiev y Nikolái Chub, y varios empleados del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin recibieron la primera dosis en la emblemática Ciudad de las Estrellas. Los cosmonautas se sometieron a un examen médico obligatorio antes de la inoculación. Luego de ser inyectado, Artémiev detalló cómo fue el procedimiento: "Las vacunaciones suelen hacerse rápidamente, pero en este caso el proceso toma un poco más de tiempo: visitamos al médico, llenamos los documentos necesarios, y esperamos a que la vacuna se descongele”.

El cosmonauta de 49 años añadió que para no comprometer la implementación delprograma espacial de Rusia se debe tener un buen estado de salud. Para él, vacunarse es algo común que hace desde su infancia: "Toda mi vida me vacuné y puedo compararme con aquellas personas que no lo hacían por razones de principio. Se enfermaban y, a menudo, estaban peor de lo que debían estar”.

La industria espacial rusa no fue la excepción y se vio tocada de cerca por la covid-19. A causa del virus fallecieron 78 empleados del sector y se contagiaron más de 13.000. "La enfermedad es terrible. Muchos de mis amigos la han sufrido mucho. Incluso hay quienes perdieron la vida a causa del virus" afirmó Artémiev.

La cosmonáutica le da trabajo a unas 170.000 personas en este país, en buena parte por la herencia de la Unión Soviética, que también realizó importantes aportes a la ciencia y la tecnología espacial. En 1957 lanzó el Sputnik-1, el primer satélite artificial de la historia, al espacio. No es casualidad que el fármaco homónimo haya sido bautizado en su honor. Mientras que en 1961 Yuri Gagarin, a bordo de la nave espacial Vostok-1, se convirtió en el primer ser humano en llegar al espacio.

Durante este año marcado por el coronavirus continuaron los programas espaciales. En octubre dos cosmonautas rusos y una astronauta estadounidense a bordo de la nave rusa Soyuz MS-17 llegaron a la Estación Espacial Internacional en tiempo récord. Lo hicieron en 3 horas y 3 minutos tras haber completado solo dos vueltas alrededor de la tierra. Pero para alcanzar este logro, los tripulantes debieron cumplir una estricta cuarentena de dos semanas en la Ciudad de las Estrellas y de 17 días en Baikonur.

La llegada de la vacuna es fundamental para que la preparación de los cosmonautas retome su curso habitual como era previo a la pandemia.