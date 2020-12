Sin ponerse colorado, Juan José Aranguren criticó el congelamiento de tarifas

El ex ministro de Energía de Macri, Juan José Aranguren, criticó la política energética del actual Gobierno y dijo que esperaba que el Ministro de Economía, Martín Guzmán, “no tenga miedo para decir que el congelamiento de las tarifas de luz y gas va a aumentar el déficit fiscal".

El viernes, el Gobierno anunció que extendía el congelamiento de las tarifas de luz y gas hasta marzo próximo. “Ayer la vicepresidenta hizo referencia de que los ministros no tienen que tener miedo, espero que el Ministro de economía no tenga miedo para decir que congelar las tarifas va a aumentar el déficit fiscal”, dijo a radio Milenium.

Luego resaltó que “el déficit fiscal hoy es un elemento clave para poder negociar una situación difícil desde el punto de vista de cómo estamos con el Fondo Monetario Internacional” .

Pronosticó que “el verano va a ser difícil por el sistema eléctrico no porque falte generación sino porque en algunos lugares, especialmente en el sur de la Provincia de Buenos Aires, todavía todas las inversiones no están realizadas y por lo tanto problema distribucional".”

En el invierno “habría que esperar ver como se recupera el aparato productivo después de la pandemia, cuan duro realmente es el próximo invierno y si hay poca oferta de gas”, agregó Aranguren.

Afirmó que “el presidente Alberto Fernández dijo que durante el gobierno Macri se había reducido la producción de gas y eso es mentira”.

El gobierno del Frente de Todos “se tomó tres meses para designar interventores y un año para iniciar lo que la emergencia energética y tarifaria le había obligado que era un proceso de renegociación de la corrección tarifaria integral”.

“La verdad es incómoda. Un gobernante lo que tiene que hacer es gobernar con la verdad y no venderle espejitos de colores a los que lo eligieron”, añadió.

Resaltó que “el gobernante tiene que decir las cosas como son y explicarlas y subsidiar a aquellos que los necesitan como empezó a hacer la administración anterior con la tarifa federal social”. “Se puede mejorar. Si hoy hay más gente en una situación donde no puede solventar el aumento, en ese caso es mejor aplicar un subsidio a los que lo necesitan y no un subsidio generalizado”, enfatizó.

“Cuando somos importadores de energía, estamos exportando impuestos porque se lo estamos pagando a otros gobiernos”, dijo sobre la eventualidad de que este gobierno vuelva a importar gas.

“Lo que hicimos nosotros fue recomponer ese equilibrio entre tarifas y otros precios de la economía. Ahora nuevamente están congeladas las tarifas, si nosotros como consecuencia de esa decisión en lugar de estar produciendo gas natural y electricidad en la Argentina pasamos a importarla, vamos a pagar en una moneda dura en vez de estar produciendo en Argentina en pesos”, finalizó.