Ante el entusiasmo que generan las próximas reuniones familiares en estas fiestas tras largos meses de pandemia, el intendente Pablo Javkin y el secretario de Salud Pública, Leonardo Caruana, fueron claros ayer al señalar el alcance de la habilitación de estos encuentros para Navidad y Año Nuevo. Estas habilitaciones en el marco de la pandemia "no implica que se habiliten ni celebraciones masivas ni fiestas clandestinas". "Es un momento para compartir con los que más queremos, no los expongamos a un posible contagio", remarcó el intendente, quien pidió juntarse lo menos posible en los días previos.

Las autoridades plantearon:

1) "Limitemos los contactos previos, si nos encontramos con las personas que más queremos, hay menos riesgos. Y si una persona tiene síntomas, inmediatamente aislarse, no asistir a la reunión familiar".

2) “Organizar las reuniones al aire libre. Busquemos, en la medida de lo posible, un lugar que tenga estas condiciones, el pronóstico vislumbra una linda noche y limitemos la cantidad de personas. Juntémonos con nuestros seres queridos, pero intentemos no mezclar una gran cantidad de núcleos convivientes".

3) Lavarse las manos antes de comer, usar cubreboca el mayor tiempo posible y mantener la distancia. No compartir comidas ni vasos. “En lo posible etiquetémoslos para que cada uno identifique el suyo", continuó Javkin. Asimismo, hizo hincapié en cuidar a los adultos y adultas mayores. "Muchos los verán por primera vez, muchos compartirán una mesa después de mucho tiempo. En ese sentido, evitemos las selfies sin barbijo. Estamos planteando algo que no sabíamos si íbamos a poder hacer, como las reuniones para esta fecha, lo podemos hacer, entonces evitemos la posibilidad de contagios. En Año Nuevo no termina nada, sabemos cómo se contagiaron los que se contagiaron, la mayoría fue en encuentros sociales. No queremos generar una situación de pánico pero sí tenemos una preocupación, por eso todas estas recomendaciones", señaló. También se recordó la importancia del uso correcto del cubreboca o barbijo, que cubra de manera correcta nariz, boca y mentón. Además de ventilar e higienizar los ambientes.

4) Las autoridades también detallaron otras precauciones. “Si hay personas mayores de 60 años o con factores de riesgo por desarrollo de enfermedades graves (diabetes, cáncer, enfermedades renales, cardíacas o pulmonares, obesidad o alteraciones de la inmunidad), alentarlas a participar de la reunión de manera remota o asegurarse que el sitio elegido para la misma cuente con las mejores condiciones de espacio y ventilación posibles, instando que permanezcan un tiempo corto”.

5) También “planificar una comida corta, evitando compartir platos, bandejas u otros utensilios; identificarlos y no compartir la copa. En los momentos de preparación de los platos, y durante las conversaciones, utilizar el cubreboca, sobre todo si se encuentran en el interior”.

6) “Mantener abiertas puertas y ventanas, asegurando una ventilación cruzada en todos los ambientes. Siempre que no se esté comiendo o bebiendo, utilizar la mascarilla si se está en el interior”. Si se está al aire libre “se pueden colocar varias mesas a distancia suficiente, y compartirla con los convivientes. No olvidar colocarse repelentes de insectos o disponer insecticidas en los ambientes”. Por último recordaron, “evitar cantar, gritar o bailar” y “mantener la distancia de 2 metros”.

Sobre los operativos de control en el espacio público, Javkin remarcó que el municipio va a establecer controles ya que la presencia de personas en los espacios públicos creció, pero remarcó la responsabilidad social y familiar. "Nos tenemos que poner de acuerdo todos, tenemos que poner un límite. Tenemos que colaborar todos. Hay responsabilidad social y familiar. Evitemos las aglomeraciones en los espacios públicos", indicó el intendente.

Por su parte, Caruana dio un panorama de la situación sanitaria: "En las últimas semanas tenemos una evolución más estable y sostenida en la región sur de la provincia. En Rosario la evolución de la curva sigue manteniendo un porcenta bajo en relación a los meses anteriores. Estos indicadores son favorables pero no son valores estáticos, no es el fin de la pandemia".

Y agregó: "Los rebrotes y las olas no son fenómenos naturales sino que son fenómenos que suman distintas cosas que tienen que ver con la responsabilidad de la población y también con el seguimiento de todos los ejes sanitarios que tienen que seguir estando con la misma intensidad, tal vez con menos estrés que en los meses anteriores pero con la misma preocupación de seguir trabajando en todas las dimensiones".