Ramos Padilla defendió su pliego para ocupar el juzgado de La Plata

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla defendió ante los senadores que integran la comisión de Acuerdos su pliego para hacerse cargo del juzgado, con compentencia electoral, de La Plata. Los legisladores del Frente de Todos firmaron el dictamen de respaldo del magistrado mientras que la oposición todavía no definió si votará a favor en contra el pliego.

Los integrantes de la comisión que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti, escucharon la larga exposición del magistrado, quien repasó su trayectoria como abogado y juez, las causas emblemáticas en las que intervino y sus méritos académicos entre las que mencionó la del robo de bebés durante la última dictadura militar en la que logró que se acusara a Jorge Rafael Videla, quien había sido excluido de ese delito, y el expediente para el reconocimiento de 123 tumbas de ex combatientes de Malvinas que figuraban como NN en el cementerio de Darwin de las islas Malvinas.

En cuanto a las objeciones sobre su nominación el juez aseguró que "no son más que cuestiones que han salido en los medios" y que "han resuelto en profundidad los organismos pertinentes". "Es necesario que los jueces no sean oportunistas y que no piensen en función de las conveniencias del momento", dijo ante los senadores durante la videoconferencia ante la comisión de Acuerdos. Sobre la causa del espionaje ilegal, Ramos Padilla dijo que "fui objeto de muchas críticas y muchos elogios por haber iniciado esta investigación, por haberme animado, una investigación que daba cuenta de algunas prácticas en materia de inteligencia que asombraban", se explayó.

El juez que la semana pasada procesó a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia por la causa del espionaje ilegal respondió así las impugnaciones que diputados de la Coalición Cívica formularon para impedir su traslado por considerarlo "un juez militante" cercano al oficialismo.

Sin embargo, durante la reunión ninguno de los opositores pidió la palabra para ratificar los cuestionamientos, por lo que el tratamiento del pliego del magistrado seguirá su curso y recibiría aprobación en una futura sesión, junto a los otros 14 pliegos enviados en los últimos días por el Gobierno al Senado.

Al término de la intervención del juez, el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, confirmó que la bancada oficialista acompañará el pliego, mientras que Juntos por el Cambio decidió no adelantar ningún tipo de comentario, ni formuló preguntas, pese a los reparos que tiene sobre su actuación judicial reciente. Incluso no dijeron nada de la medida cautelar dispuesta durante el gobierno de Mauricio Macri para impedir que dos jueces asumieran en la Corte Suprema sin acuerdo del Senado, una medida que desandó luego el Poder Ejecutivo de Cambiemos, tras el rechazo público que recibió esa iniciativa. Igual los opositores no firmaron el dictamen.



Además de Ramos Padilla, los senadores escucharon las exposiciones de Sebastián Foglia y Ernesto Sebastián, postulantes para la Cámara Federal de Bahía Blanca; de Verónica Vieito, para el tribunal de Mercedes; Mario Leal, para Tucumán; de Gustavo Montoya y Pedro Pugliese, para los juzgados de San Ramón de la Nueva Orán, Salta, y como defensor de Neuquén, respectivamente.