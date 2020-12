Volvieron a paritaria pero no les gustó nada

El gobierno se reencontró con los gremios de estatales, salud y docentes en mesa paritaria, pero el clima navideño no favoreció el acuerdo. Los sindicatos ATE y Upcn pegaron el portazo y de inmediato anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles. A ellos se plegaron los profesionales de salud enrolados en Siprus. La oferta salarial expuesta para estatales y docentes fue del 6%, algo que no convenció.

La negociación sigue abierta, y no solo en cuanto a lo salarial. En el horizonte se discute que el año entrante el Ejecutivo abra la incorporación a planta permanente de numerosos agentes hoy precarizados. Pero en lo que a sueldo se refiere, la decisión fue parar por 24 horas en el caso de estatales.

"Hemos venido planteando la inconveniencia de las sumas fijas, por todo lo que sabemos. No hemos sido escuchados. Esta medida es inevitable. Ya no podemos soportar una pérdida salarial de la magnitud de la que estamos teniendo. Y a la par, todos los problemas a partir de estas sumas fijas y no remunerativas", expuso Jorge Hoffmann, secretario general de ATE al término de la reunión mantenida ayer en Santa Fe.

El cese de actividades para mañana atañe a toda la administración pública de la provincia, sin asistencia a los lugares de trabajo, solo con la garantía de mantener guardias mínimas, los servicios esenciales y la atención en áreas destinadas a la gestión de la crisis sanitaria por la pandemia de covid 19.

Esta vez la medida de fuerza tuvo consenso en ambos sindicatos del gremio estatal. Jorge Molina, por Upcn, coincidió: “No podemos seguir dilatando situaciones cuando el gobierno nos hace una última oferta. Nuestra misión es cuidar los sueldos de nuestros trabajadores”, dijo.

El gobierno suavizó estos tres meses sin contacto paritario con un bono excepcional en julio, y luego sumas fijas de entre 4000 y hasta 8000 pesos desde setiembre, y que se han ido incorporando al sueldo de la administración pública. Pero a la hora de liquidar el medio aguinaldo que los estatales están cobrando en estos días, el cálculo dejó afuera esas sumas fijas. El gobierno admitió el error y prometió abonar lo que falta el miércoles 30.

Ayer la Casa Gris divulgó una interpretación de su oferta: aumentos de 3000 a 14000 pesos según la categoría, que implican porcentuales del 7 al 12%. Y establece un total anual de hasta 36% para la categoría más baja del escalafón estatal. Esto fue refutado por los sindicatos de la administración pública.

La reunión con los profesionales de salud pasó a un cuarto intermedio para hoy y con opiniones divididas. Amra optó por esperar la continuación de la paritaria, pero los médicos de Siprus salieron disconformes y con la decisión de parar mañana, junto con los estatales. "El gobierno no trajo ninguna propuesta concreta, y solo aceptaron discutir salarios negándose a abordar los pases a planta, las deudas de adicionales y salariales, y el cambio de escalafón", reprobó Diego Ainsuain, de Siprus. "Concurriremos a la reunión sin ninguna expectativa, dada la posición de un gobierno que para los trabajadores de la salud tiene al ajuste como única política", agregó.

Con los docentes también pasaron a cuarto intermedio. Se les mencionó el 6% de incremento para una suma fija y aumento de 200% para las asignaciones familiares, pero no acordaron aún y esta tarde seguirán discutiendo. "La representación gremial consideró insuficiente la propuesta salarial", concluyó Amsafé en un comunicado. Lo que sí trajo beneplácito en sindicato docente fue la apertura de un concurso de titularización para docentes del nivel secundario.