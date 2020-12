El comercio sigue golpeado

El 74,7 por ciento de las empresas de comercio y servicios no registran atraso en el pago de salarios, aunque un 56,2 por ciento admitió haber sufrido una caída en las ventas respecto de la situación previa a la pandemia de coronavirus, según una encuesta difundida hoy por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).



El trabajo abarcó a comercios de todo el país y se realizó entre el 15 y el 20 de diciembre, enfocado en la actual situación y las perspectivas de cara a los próximos meses.



"En vistas a fortalecer estas acciones, y para atender de manera más satisfactoria a las necesidades concretas que enfrentan las empresas de comercio y servicios, resulta valioso contar con información actualizada", detalló la CAC en un comunicado.



Participaron del relevamiento empresas de diverso tamaño: hasta nueve empleados (58,6 por ciento); entre 10 y 49 empleados (25,3 por ciento); entre 50 y 200 empleados (11,5 por ciento) y empresas con más de 200 empleados (4,6 por ciento), de rubros tales como comercio minorista, comercio mayorista y gastronomía, entre otros, según se detalló. En ese marco, el 54 por ciento de las empresas encuestadas manifestó realizar actividades esenciales.



En cuanto a los comerciantes que reconocieron caída en las ventas (56,2 por ciento) en relación al período anterior a la llegada de la pandemia al país, un 24,1por ciento admitió una baja superior al 50 por ciento, en tanto un 19,5 por ciento señaló que la actividad se redujo entre 26 por ciento y 50 por ciento.



De todas maneras, las expectativas de ventas no mejoraron ni siquiera en la comparación noviembre-diciembre: el 49,7 por ciento estiman caídas de hasta el 50 por ciento, y el 27,6 por ciento señaló que no habrá variaciones entre un mes y otro.



Respecto del pago de salarios e impuestos, el trabajo señala que el 74,7 por ciento de los encuestados manifestó que no existen atrasos en el pago de sueldos, y un 57,5 por ciento aseguró que está al día con sus tributos.