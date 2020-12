“La investigación va a avanzar”, dijo ayer el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, al repasar la causa judicial donde el senador provincial Armando Traferri aparecía comprometido con una organización dedicada al juego clandestino. Además de calificar de “vergonzosa” la decisión del Senado de rechazar el pedido de desafuero de Traferri, Sain dijo que la constitución santafesina “es de los tiempos de las cavernas”.

“Desde el gobierno tenemos que respaldar con todos los medios técnicos y operacionales y el asesoramiento cuando seamos requeridos por los fiscales, entre ellos los fondos necesarios”, explicó el ministro.

“Entendamos que, al fin y al cabo, aquellas leyes anti Sain que tanta preocupación generaron y que fueron impúdicamente sancionadas por un bloque que yo llamo el bloque histórico que ha gobernado la provincia de Santa Fe, Frente Progresista y peronismo conservador o peronismo vandorista, era para condicionar la ejecución de fondos reservados, que nosotros no tenemos problemas en dar cuenta en los medios, pero a eso apuntaba, y amedrentarme a mí”, remarcó.

“Yo acepté el desafío de estar en el Ministerio de Seguridad y por eso vamos a ir a fondo a diferencia con otra investigaciones sobre el poder en la provincia de Santa Fe, toda mi experiencia la ponemos en juego acá, pero nosotros no dirigimos la investigación, hay dos valientes fiscales que me enorgullecen tenerlos en la provincia, esos dos fiscales no son del circuito del poder, son dignos, que se están jugando la vida”.

En ese sentido, reveló que “hubo amenazas tangibles contra ellos el fin de semana que obligaron a un traslado inmediato de ellos y sus familias para poder protegerlos, mi deber es cuidarlos a ellos”.

Sain adelantó que cuando se conozcan los detalles de otra causa que lleva adelante el fiscal Matías Merlo en Melincué, serán “escabrosos”.

“Quizá haya un senador que esté nervioso, como Traferri, quien tiene todo el derecho del mundo a protegerse. Para mí es vergonzoso, porque si yo tengo la cola limpia me someto al proceso de investigación, investigar no es condenar, investigar es averiguar la verdad. Cristina Fernández de Kirchner tiene la cola limpia, perdonen la expresión, no tuvo ningún problema en ser investigada, para mí es un ejemplo”.

“La constitución provincial es de tiempos de las cavernas, establece fueros que no corresponden con el principio democrático”, concluyó.