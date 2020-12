Hallaron un objeto artificial entre las muestras del asteroide Ryugu

La agencia espacial japonesa (JAXA) informó este jueves sobre la aparición de un objeto artificial entre las muestras del asteroide Ryugu, traidas a la Tierra en una cápsula de la misión Hayabusa 2 a principios de diciembre tras un viaje de 300 millones de kilómetros.



El objeto se descubrió en un contenedor con muestras recogidas en la segunda operación de recolección de la misión, en julio de 2019, para la que se utilizó un proyectil.

"Aún no hemos confirmado el origen del objeto artificial. Se utilizó un proyectil durante la recolección de la muestra y es posible que este sea aluminio separado del cuerno del muestreador en ese momento", explicaron desde la misión de la JAXA, a través de su cuenta de Twitter.

Además, indicaron que el trabajo de conservación de la muestra de Ryugu sigue avanzando. El 21 de diciembre, se abrieron las cámaras de recogida de muestras B y C y luego el contenido de las cámaras A y C se trasladó a los contenedores de recolección que aparecen en la imagen que compartieron en redes. Las partículas más grandes en la cámara C miden aproximadamente 1 centímetro.

Hace diez días, ya se confirmó que había una gran cantidad de partículas más pequeñas de color negro en la cámara de muestra A dentro de la cápsula recolectada. Además, se constató que la cápsula trajo la primera muestra de gas del espacio profundo.