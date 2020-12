Inevitables

TEATRO

Asteroide

¿Se aproxima el fin del mundo? Un asteroide se dirige hacia la tierra. Los Milton invitan a cenar a su hija Monti que trae a su novio para presentarlo a la familia. La noche se torna especial e inesperada. Impulsados por lo inevitable, los Milton develan sus secretos más profundos. Ninguno de ellos es quien dice ser realmente. “Con mucho humor, la obra habla de aquello que el universo ya no soporta e invita a transformar”, escribe María Subiri, su autora. Dirigida por Cecilia Meijide, se trata de una pieza seleccionada por el concurso Nuestro Teatro del Cervantes. La música es de Guillermina Etkin, iluminación de Ricardo Sica, vestuario de Cecilia Zuvialde y escenografía de Mariana Tirantte. Con Carlos Belloso, Eugenia Guerty, Julián Larquier, Luis Machín y Camila Peralta.

Disponible a través de Cervantes Online. Gratis.

¡Recital olímpico!

A partir de un primer encuentro en un pasado situado en los años ochenta y un reencuentro situado en la época actual, es un retrato de la afinidad entre dos niñas prodigio y un amor que cabalga una vida entera. Segundo proyecto en colaboración de las autoras y directoras Camila Fabbri y Eugenia Pérez Tomas indagando en biografías como punto de partida para la ficción, toman en este caso las figuras de la poeta ucraniana Nika Turbiná y la atleta rumana Nadia Comaneci. Planeada para comenzar la temporada 2020 en el Teatro Sarmiento y suspendida por la pandemia, su grupo creador terminó reuniendose para rescatar y reconstruir algo de ese mundo. El resultado son dos postales caseras como mosaicos estallados. Con Anabella Bacigalupo, Luna Etchegaray, Cristian Jensen, Laura Paredes, Nina Suárez, Agustina Estarli, Oriana Lopresti y Micaela Suárez.

Disponible a través de complejoteatral.gob.ar/teatro. Gratis.

MÚSICA

Canciones secretas

A cinco años de revivir junto a Gigio González el repertorio que habían compuesto juntos en los ochenta para su grupo El Vértice, el guitarrista Pablo Martín sigue vaciando cajones. Fruto de la confinación obligada por la pandemia, Canciones secretas es el debut solista del productor y compositor, ex integrante de El Corte y Amor Indio y actual de Tom Tom Club y Lulu Lewis. Media docena de outakes y canciones abandonadas para diversos proyectos durante estos últimos años, desempolvadas y completadas entre julio y octubre para un proyecto que inicialmente imaginó como rigurosamente personal pero que terminó siendo colectivo gracias a la generosa participación de un grupo de colaboradores, colegas y amigos de toda su vida, como Julius Solo en batería, Guillermo Piccolini en pianos y sintetizadores, Sergio y Leroy Rotman en vientos, y por último Gigio ayudando a terminar la letra del tema “Perro Cerebro”. El resultado es un puñado de imágenes y viñetas que cuentan una historia, o por lo menos ayudan a recordarla.

MTV Unplugged

Finalmente, tras casi tres décadas de espera, Pearl Jam ha terminado editando oficialmente su legendario Unplugged para MTV, registrado en marzo de 1992, justo después de su primera gira norteamericana, con su debut Ten recién editado. Por esta razón es que el breve repertorio del acústico –grabado en Nueva York-- abreva principalmente de ese disco, incluyendo los desde entonces ya clásicos "Even Flow" y "Jeremy". La rareza del lote es “State of love and trust”, tema aportado por el grupo a la banda de sonido de la película Singles, que por entonces recién se acababa de estrenar. Editado inicialmente en vinilo para el Record Stone Day del año pasado, acaba de aparecer en las redes y también de editarse localmente en compact.

ONLINE

Equinox

Extraña costumbre la de los egresados de escuelas secundarias danesas (aunque no menos que nuestro asqueroso pastrucho universitario): ponerse una gorra de marinero, subirse a bordo de un camión y beber y bailar toda la noche. Así comienza esta nueva miniserie llegada de tierras nórdicas, aunque su relato dista mucho de las comedias adolescentes ligeras. A poco de comenzada la velada iniciática, algunos de los estudiantes desaparecen de golpe y porrazo, como si se hubiesen esfumado. Literalmente. Drama fantástico con elementos cercanos a varias producciones exitosas recientes –de Dark a Stranger Things–, la creación de Tea Lindeburg pega entonces un salto temporal de veinte años. La hermana menor de una de las chicas desaparecidas, ahora una joven de treinta años, recibe un llamado que señala lo imposible: su querida Ida y el resto de los compañeros no murieron y están vivos y coleando en una realidad paralela. Los seis episodios estarán a disposición desde el próximo miércoles, en Netflix.

Mandy

Disponible en Flow y en Netflix, el segundo largometraje del greco-estadounidense Panos Cosmatos es un viaje alucinado al lado más salvaje del cine de género. Nicolas Cage está en su salsa como un tranquilo hombre retirado del ajetreo urbano que ve como su vida es transformada luego del ataque de un grupo de hombres, miembros de un extraño culto metalero con alcances demoníacos. En parte relato fantasioso, en parte película de venganza, ya desde las primeras escenas –musicalizadas al ritmo de Starless, de King Crimson– se hacen evidentes las intenciones rabiosamente estilizadas del realizador, un nombre para tener en cuenta en el futuro. La escena de Cage, furioso, en el baño, es de antología.

CINE

Emilia

La ópera prima del rionegrino César Sodero tuvo su estreno mundial este año en el Festival de Rotterdam, poco antes de que el mundo comenzara a cambiar, y recién ahora disfruta de un estreno online en la plataforma CineAr Play. Sofía Palomino (Una hermana, Muere, monstruo, muere) es la encargada de darle vida a la Emilia del título, una veinteañera que regresa a su pueblo natal luego de pasar una temporada en la gran ciudad. Poco se sabe de ella al comienzo, pero de a poco el relato va revelando que la ruptura sentimental con su novia tuvo bastante que ver con la decisión de regresar al terruño. La relación con la madre no es precisamente armoniosa y el encuentro con un ex –pareja de su mejor amiga– es el punto de partida de nuevos conflictos, particularmente dadas las condiciones de pueblo chico del lugar. Sodero elabora una película de tonalidades sutiles y delicadas que bucea en los estados íntimos de una protagonista que no logra salir de varios closets, en lucha permanente consigo misma.

Nuevo orden

La película del mexicano Michel Franco –disponible en la nueva plataforma de Cinemark-Hoyts– es un típico caso de “tómese o déjese”: desde su estreno en el Festival de Venecia, donde terminó ganando el Gran Premio del Jurado, no ha dejado de generar polémicas y fuertes defensas y enconos. Luego de que el D.F. de la capital mexicana es sacudido por manifestaciones, y una fiesta de casamiento de la alta sociedad se convierte en coto de caza, un orden social represivo es instalado en el país. Un nuevo orden en el cual los secuestros extorsivos y el control de las calles por las fuerzas militares se transforman en la nueva normalidad. Para bien y para mal, Franco mete el dedo en la llaga de la vieja lucha de clases.

TV

Maratón vikinga

“Los héroes caen, las leyendas ascienden, el Valhalla espera”, reza la frase promocional de este evento findeañero, verdadera maratón de la exitosa serie Vikings que comenzará este miércoles 30 en la señal Fox Series, exactamente al mediodía. ¿Qué se verá? Toda la segunda parte de la sexta temporada, de corrido y sin cortes; diez episodios en total que suman casi doce horas de emisión. El final definitivo de la serie creada por Michael Hirst que se transformó en el caballo de batalla ficcional de la señal History. ¿Y qué ocurrirá? Todo parece indicar que el eterno conflicto entre los rus y los vikingos tendrá un cierre, no sin antes derramar más sangre, al tiempo que Ubbe se dispone a salir de gira en busca de nuevas tierras que conquistar. Mientras tanto, las costas de Inglaterra han sido invadidas casi en su totalidad, aunque Alfredo el Grande no parece dispuesto a permitir que Wessex deje de ser el único bastión sajón sin ocupantes indeseados.

Miércoles a partir de las 12, por Fox Premium Series.

Beethoven inmortal

Hace poco se cumplieron 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, el alemán que legó a la historia algunas de las composiciones más notables de la así llamada “música culta” y supo generar varios mitos sobre su vida. La señal Film & Arts está emitiendo los trece capítulos de una serie dedicada al autor de la Sinfonía Eroica que utiliza material filmado hace cincuenta años. La figura que oficia de conductor no es otra que la de un jovencísimo Daniel Barenboim, dirigido por el documentalista especializado Christopher Nupen. El gran pianista argentino interpreta y comenta extractos de obras famosas en este verdadero tratado musical de gran valor.

Lunes, miércoles y viernes a las 21, por Film & Arts.