Se viene la fiesta del 31 y con ella se termina un año rarísimo, porque Passet de todo. El coronavirus produjo un Cambiasso total en nuestra Vidal. Durante los 7 Messi y medio que duró la cuarentena Cascini salimos de Lacasia, o lo hicimos con el Barijho puesto y nos lavamos las Manusovich Más de 30 veces al Díaz. Igualmente esto no nos impedirá celebrar. Claro que la Coscia no será igual que otros años, la familia se Giunta pero sin tanto Amuchástegui, guardará la distancia social para que todo Marchesín problemas.

Me gustaría Sa Bertolo que preparaste para la Buonanotte del 31. Seguro que ya compraste un rico Nereo Champagne en el Mercado Chino Garcé y un vino López o un Bianchi Blanco de Cabañas Navarro Montoya para el Brindisi. Seguro Comas un alto Ghiso o un Pavón relleno, unas Gamboa al ajillo o tal vez una Lazzatti rellena y una Carnevali de Vacca con Fideo Di María. Y de postre imagino un Riquelme helado de Cocco y Almendra o de Chocolate Baley y Dulce de Leche La Paglia. Por supuesto que habrá Pandolfi con Frutos abrillantadas y Passarella de uva. A mí me encanta, empiezo dándole un Tarasconi y no paro hasta dejar el Pratto vacío.

Pescia a la pandemia, hay que festejar con la familia. Te pondrá Alegre Berti rodeado de tan grata Compagnucci. Por Sessa razón y por la llegada de la vacuna Russo, o la de Astrada Zéneca o Luque venga y nos ayude a acabar con este Mal Bichi Borghi, Pumpido que traigan las Scopelli de Cristaldo y que Marchi un Brindisi por un año mucho Migliore que el 2020. Bosselli también, ponele Huevo Toresani y Constanzo y vas a Veira que todo saldrá bien.