Una mañana histórica y cargada de emociones 

Las primeras dosis de la vacuna Sputnik V llegaron ayer a la mañana al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. "Es emocionante que, a menos de un año de la pandemia, gracias a la tecnología, la ciencia, la fuerza y la pasión, ya contemos con una vacuna”, valoró la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano. Horas más tarde, el lote correspondiente a Rosario fue recibido por el intendente Pablo Javkin y el secretario de Salud, Leonardo Caruana, en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cemar). "Empezamos a encontrar una salida, pero es un proceso largo, nos vamos a pasar gran parte del 2021 en esta tarea, que es la de vacunar y, en el mientras tanto, lo más importante es seguir cuidándose", dijo el intendente. Hoy, a partir de las 9, comenzará la histórica campaña de vacunación en los 21 puntos de aplicación en la provincia con el personal de salud que trabaja en las terapias intensivas, servicios de ambulancias y en los laboratorios de biología molecular covid. Las autoridades sanitarias estiman que en un mes todo el personal de salud estará vacunado.

La de ayer fue una jornada cargada de emociones. La llegada del primer lote de la vacuna producida por el Instituto Gamaleya al Hospital Eva Perón --y también en el resto de los puntos de aplicación en Venado Tuerto, Firmat, Armstrong, Cañada de Gómez, Granadero Baigorria, Casilda, Villa Constitución, Rafaela, Santa Fe y Reconquista-- marca un hito en la lucha contra el coronavirus. Desde el Ministerio de Salud informaron que las vacunas son provistas por el Estado Nacional y el plan de vacunación es gratuito, voluntario e independientemente del antecedente de haber padecido la enfermedad.

"Mañana (por hoy) comenzamos con 21 puntos de vacunación, con unidades que tienen terapia intensiva, la primera línea, ya que se trata de personal crítico e hipercrítico. Todo el personal está expuesto, pero este es el que más ha costado cubrir cuando hemos tenido contagios", dijo Martorano. "Esta es una prueba piloto. Son pocas dosis, pero es muchísima la logística en la que hay que trabajar. Con estas 12 mil que llegan hoy (por ayer) estaremos afinando cada detalle del proceso, ya que en enero el país recibirá otros 4 millones de dosis, y tenemos que estar preparados”, agregó.

"En enero, febrero y marzo vamos a estar vacunando a la población objetivo, 1,2 millones de personas; es decir, la población más vulnerable y con la cual solamente vamos a disminuir mortalidad y morbilidad; es decir, vamos a disminuir internaciones. Me refiero a los agentes de salud, seguridad, educación, mayores de 60 y entre 18 y 59 años con comorbilidades. Se trata de personal crítico e hipercrítico", dijo la ministra, quien remarcó que la Federación Rusa confirmó que la vacuna para mayores de 60 "es totalmente eficaz y segura". Martorano aclaró que no está estudiado el grupo de menores de 18 años porque no era el más afectado inicialmente.

La funcionaria precisó que la población a vacunar durante los tres primeros meses del 2021 suma un 25 o 30% del total, y en ese sentido aclaró que esas vacunaciones no alcanzarán para conseguir inmunidad. "Tenemos que alcanzar por lo menos un 60% de la población. Así que eso nos va a llevar hasta julio seguramente", estimó. En relación al personal afectado al operativo de vacunación, Martorano apuntó: "Tenemos 1.500 personas vacunando y más de 4 mil voluntarios que están terminando la capacitación, entre registradores, vacunadores y preparadores de vacunas, entre otros".

A su turno, el director del hospital Eva Perón, Jorge Kilstein, ponderó la llegada de la vacuna. “Para nosotros esto es algo histórico; en menos de un año nos vimos teniendo que enfrentar una situación fuera de lo común, con una pandemia que arrasó al mundo y, ahora, en diciembre, tenemos la vacuna. No hemos visto esto nunca antes, estamos muy contentos", señaló.

En el Cemar

El lote de vacunas para la ciudad fue recibido por Javkin y Caruana en el Cemar, uno de los lugares habilitados para la vacunación, junto al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. "La prioridad son las personas que están en la primera línea de trabajo frente al covid", señaló el intendente, para luego agregar: "Estamos muy emocionados por el inicio de la vacunación, pero necesitamos seguir insistiendo con los cuidados, porque la pandemia no pasó y este es un camino largo que todavía tenemos que transitar”.

Caruana detalló que el porcentaje de vacunas que llegó ayer es para garantizar en los efectores municipales la vacunación a la población de las áreas de terapia intensiva, de áreas críticas, de laboratorios y servicios de emergencias. "Desde la semana que viene se irán incorporando progresivamente mayores dosis para vacunar al resto de los trabajadores de la salud que también están priorizados, hospitales de segundo nivel, lugares de internación, centros de salud, e ir completando mayores puestos de vacunación y mayor cantidad de gente alcanzando la cobertura", agregó.

El secretario de Salud señaló que van a proponer poner a disposición toda la infraestructura pública "para descentralizar este recurso, porque la eficacia y la cobertura tiene que ver con muchos puestos de vacunación y la cercanía de la población más vulnerable que llegue lo más rápido posible". Caruana dijo que "progresivamente se irán incorporando trabajadores de las guardias, centros de salud, internación, y el resto de los trabajadores que no son de salud, que también son esenciales".

Por otra parte, el funcionario adelantó que construyeron un sistema de aplicación para un monitoreo a distancia de los freezers y la variación de las temperaturas. "Está en los propios celulares de los referentes de Bioingeniería para controlar la temperatura durante las 24 horas y si hay alguna situación anómala, se dispara una alarma y se corrige la situación. Aparte de los termómetros, esta tecnología nos permite tener un monitoreo a distancia en forma permanente de la cadena de frío en todos los puestos de la ciudad", explicó Caruana.

"Cuando arranque la vacunación será un punto de inflexión durante la pandemia por la gran tarea que hicieron los trabajadores municipales", afirmó ayer Jorge Martínez, secretario de condiciones laborales del sindicato Municipal de Rosario. “Primero, van a ser inoculados los trabajadores de terapia y el Sies. No sólo municipales, también provinciales”, puntualizó el dirigente gremial. "La semana que viene llegue otra partida de vacunación. Esto es un ingreso progresivo. Hay que tener paciencia, pero el hecho de arrancar mañana (por hoy) es un signo que la esperanza está latente y los tiempos por venir serán mejores", concluyó Martínez.